На Одещині заборонили рух вантажівок

Вантажні автомобілі на дорозі. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області з 10 липня набрала чинності заборона на рух вантажівок з 10:00 до 18:00 години на автодорогах державного значення. Нововведення діють у літній час з метою збереження дорожнього покриття у спекотний час.

Наразі обмеження руху вже працюють на трасах Одеса-Рені, Київ-Одеса та Одеса-Мелітополь і стосуються вони вантажівок вагою понад 24 тонни. Які результати перших днів нововведення — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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Літо — це час обмежень для великовантажних машин. Щойно температура повітря доходить до позначки 28 градусів, вводилася заборона на пересування важкого вантажного транспорту в денний час. Винятком став минулий рік — причина комендантської години, плюс розуміння, що логістика по Україні не повинна бути порушена. Як результат дороги, які й так бажали кращого в деяких місцях, були знищені остаточно. Як наслідок — мільйони гривень пішли на ремонт полотна, а не на закупівлю необхідної техніки на фронт.

Вантажні автомобілі стоять на дорозі. Фото: Новини.LIVE

Водій Олег тримає маршрут із Миколаївської області на південь Одещини. Про нововведення він не знав, тому змушений був на період комендантської години зупинитися у місцях відстою для вантажних автомобілів.

"Я чув про те, що будуть вводитися обмеження на період літнього періоду, але не знав, що можна отримати перепустку і безперешкодно рухатися в комендантську годину. А все тому, що зазвичай я перевозив гуманітарний вантаж. Але сьогодні у мене зовсім інша категорія товару, тому доведеться ніч провести на стоянці", — розповідає водій Олег.

Олег, водій вантажного автомобіля. Фото: Новини.LIVE

Як отримати перепустку

Ті ж водії, котрі подали до Одеської ОВА заявку на отримання перепустки для пересування у нічний час, безперешкодно можуть рухатися транспортними артеріями Одещини. Загалом, починаючи з кінця минулого тижня, комендатура вже видала понад тисячу перепусток. Великого ажіотажу, кажуть в обласній адміністрації, наразі немає, бо до впровадження нововведень багато компаній вже здійснювали перевезення у нічний час.

"Ми очікуємо, що це буде позитивний досвід в умовах воєнного часу. Це допоможе зберегти дороги від руйнування, зменшить аварійність. Крім того, у людей, які живуть поруч з цими дорогами, з'явиться можливість вільно користуватися автомобільною інфраструктурою у денний час. Зазначимо, що для отримання перепусток для проїзду у нічний час, підприємствам, що займаються перевезенням зернових, олійних та пально-мастильних вантажів рекомендовано звернутися до ОВА за телефонами: (048)718 93 87, (048) 718 95 20", — розказав заступник голови Одеської військової адміністрації Дмитро Радулов.

Дмитро Радулов, заступник голови Одеської військової адміністрації. Фото: Новини.LIVE

За порядком на дорогах слідкує поліція

Обмеження мають позитивно позначитися і на аварійності. Щоденні зведення з трас про смертельні аварії за участю великовантажівок стали останнім часом звичайною справою. Зараз же подібних аварій більше не повинно бути ну або їхня кількість має знизитися в рази.

Вантажівки їдуть уночі. Фото: Новини.LIVE

Перевірка пропуску у водія. Фото: Новини.LIVE

За дотриманням нововведень на дорогах Одеської області слідкують вісім екіпажів Національної поліції. За результатами перших днів інспектування, кажуть правоохоронці, не сталося жодної аварії. Крім того, зазначають в поліції, відбулося розвантаження окремих ділянок на деяких транспортних артеріях, зокрема, біля контрольно-пропускних пунктів, де через великий потік зерновозів, утворювалися кілометрові затори.

"На автодорогах встановлені групи реагування патрульної поліції, а також відповідні дорожні знаки. Крім того, створені місця для паркування транспортних засобів на період дії обмеження. За порушення правил пересування в період обмеження чинним законодавством передбачена адміністративна відповідальність за статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів, що становить 340 гривень", — проінформував заступник начальника відділу організації діяльності груп реагування Управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області Олександр Яценко.

Олександр Яценко, заступник начальника відділу організації діяльності груп реагування Управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Окрім цього, має зменшитися і кількість пробок, тому якщо до нововведень, щоб проїхати у бік Рені, доводилося стояти в черзі за Маяками щонайменше дві години, зараз же час скоротився до мінімуму.

Механізм нововведень відпрацьовують

Наразі поліція проводить превентивні заходи та бесіди з водіями щодо дотримання правил дорожнього руху під час пересування в комендантську годину. Перші враження від нововведень розділилися. Втім, водії сподіваються, що вже незабаром буде відпрацьовано цей механізм.

"Нововведення ускладнили нам роботу. У мене немає перепустки, а інтервал часу, коли ми можемо безперешкодно рухатися, дуже малий. Я, наприклад, їду через всю Україну, мені завтра вже треба бути на розвантаженні. Я їхав, а жодної вільної стоянки немає, всі вони зайняті, тому змушений був їхати аж до самої Одеси. Сподіваюся, що найближчим часом всі недоліки будуть ліквідовані, аби ми могли вчасно діставатися своїх пунктів призначення", — ділиться своїми думками водій Євген.

Водій вантажівки Євген. Фото: Новини.LIVE

На кого нововведення не поширюються

Наразі нововведення не поширюється на транспорті засоби, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних, військових, гуманітарних вантажів, живих тварин, птахів, а також людей. Також дозволяється пересування автомобілів, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів, за умови, що водій має заброньоване місце в черзі очікування для перетину державного кордону України.

Перевірка перепусток. Фото: Новини.LIVE