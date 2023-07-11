В Одесской области запретили движение грузовиков

Грузовые автомобили на дороге. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области с 10 июля вступил в силу запрет на движение грузовиков с 10:00 до 18:00 на автодорогах государственного значения. Нововведения действуют в летнее время с целью сохранения дорожного покрытия в жаркое время.

В настоящее время ограничения движения уже работают на трассах Одесса-Рени, Киев-Одесса и Одесса-Мелитополь и касаются грузовиков весом более 24 тонн. Какие результаты первых дней нововведения узнавали журналисты Новини.LIVE.

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На какие виды грузовиков действует запрет

Лето — это время ограничений для большегрузных машин. Как только температура воздуха доходит до отметки 28 градусов, вводился запрет на передвижение тяжелого грузового транспорта в дневное время. Исключением стал прошлый год — причина комендантский час плюс понимание, что логистика по Украине не должна быть нарушена. Как результат дороги, которые и так желали оставлять лучшего в некоторых местах, были уничтожены окончательно. Как следствие, миллионы гривен пошли на ремонт полотна, а не на закупку необходимой техники на фронт.

Грузовые автомобили стоят на дороге. Фото: Новини.LIVE

Водитель Олег держит маршрут из Николаевской области на юг Одесской области. О нововведениях он не знал, поэтому вынужден был на период комендантского часа остановиться в местах отстоя для грузовиков.

"Я слышал о том, что будут вводиться ограничения на период летнего периода, но не знал, что можно получить пропуск и беспрепятственно двигаться в комендантский час. А все потому, что обычно я перевозил гуманитарный груз. Но сегодня у меня совсем другая категория товара, поэтому придется ночь провести на стоянке", — рассказывает водитель Олег.

Олег, водитель грузовика. Фото: Новини.LIVE

Как получить пропуск

Те же водители, которые подали в Одесскую ОВО заявку на получение пропуска для передвижения в ночное время, беспрепятственно могут двигаться транспортными артериями Одесчины. В общей сложности, начиная с конца прошлой недели, комендатура уже выдала более тысячи пропусков. Большого ажиотажа, говорят в областной администрации, пока нет, потому что до внедрения нововведений многие компании уже осуществляли перевозку в ночное время.

"Мы ожидаем, что это будет положительный опыт в условиях военного времени. Это поможет сохранить дороги от разрушения, снизит аварийность. Кроме того, у людей, живущих рядом с этими дорогами, появится возможность свободно пользоваться автомобильной инфраструктурой в дневное время. Отметим, что для получения пропусков для проезда в ночное время, предприятиям, занимающимся перевозкой зерновых, масличных и горюче-смазочных грузов рекомендовано обратиться в ОВА по телефонам: (048)718 93 87, (048) 718 95 20", — рассказал заместитель председателя Одесской военной администрации Дмитрий Радулов.

Дмитрий Радулов, заместитель председателя Одесской военной администрации. Фото: Новини.LIVE

За порядком на дорогах следит полиция

Ограничения должны положительно сказаться и на аварийности. Ежедневные сведения с трасс о смертельных авариях с участием большегрузов стали в последнее время обычным делом. Сейчас же подобных аварий больше не должно быть ну или их количество должно снизиться в разы.

Грузовики едут ночью. Фото: Новини.LIVE

Проверка пропуска у водителя. Фото: Новини.LIVE

За соблюдением новшеств на дорогах Одесской области следят восемь экипажей Национальной полиции. По результатам первых дней инспектирования, говорят правоохранители, не произошло ни одной аварии. Кроме того, отмечают в полиции, произошла разгрузка отдельных участков на некоторых транспортных артериях, в частности возле контрольно-пропускных пунктов, где из-за большого потока зерновозов образовывались километровые пробки.

"На автодорогах установлены группы реагирования патрульной полиции, а также соответствующие дорожные знаки. Кроме того, созданы места для парковки транспортных средств на период действия ограничения. За нарушение правил передвижения в период ограничения действующим законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 необлагаемых налогом минимумов, что составляет 340 гривен", — проинформировал заместитель начальника отдела организации деятельности групп реагирования Управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Александр Яценко.

Александр Яценко, заместитель начальника отдела организации деятельности групп реагирования Управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Кроме этого, должно уменьшиться и количество пробок, поэтому если до новшеств, чтобы проехать в сторону Рени, приходилось стоять в очереди за Маяками минимум два часа, сейчас же пора сократиться до минимума.

Механизм новшеств отрабатывают

Полиция проводит превентивные мероприятия и беседы с водителями по соблюдению правил дорожного движения во время передвижения в комендантский час. Первые впечатления от нововведений разделились. Впрочем, водители надеются, что уже в скором времени будет отработан данный механизм.

"Нововведения усложнили нам работу. У меня нет пропуска, а интервал времени, когда мы можем беспрепятственно двигаться очень мал. Я, например, еду через всю Украину, мне завтра уже нужно быть на разгрузке. Я ехал, а никакой свободной стоянки нет, все они заняты, поэтому вынужден был ехать вплоть до самой Одессы. Надеюсь, что в ближайшее время все недостатки будут устранены, чтобы мы могли вовремя доставаться до своих пунктов назначения", — делится своим мнением водитель Евгений.

Водитель грузовика Евгений. Фото: Новини.LIVE

На кого нововведения не распространяются

В настоящее время нововведение не распространяется на транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных, скоропортящихся, военных, гуманитарных грузов, живых животных, птиц, а также людей. Также разрешается передвижение автомобилей, осуществляющих международные перевозки грузов при условии, что водитель имеет забронированное место в очереди ожидания для пересечения государственной границы Украины.

Проверка пропусков. Фото: Новини.LIVE