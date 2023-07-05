На Одещині набирають чинності літні заборони на рух вантажівок

Вантажівка на дорозі. Фото: pixabay

З 10 липня на Одещині вводяться обмеження на рух вантажного транспорту. Це робиться з метою збереження дорожнього покриття у спекотний період. Заборона руху вантажівок діятиме з 10:00 до 18:00, а з 18:00 до 10:00 рух вантажівок дозволено.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Ці обмеження стосуватимуться доріг М-15 (Одеса — Рені), М-05 (Київ — Одеса) і М-14 (Одеса — Мелітополь) на території Одеської області для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь 7 тонн.

Винятки зроблені для спеціалізованих транспортних засобів та транспорту, що здійснює перевезення:

небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці;

вантажів, пов'язаних із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

військових вантажів, товарів подвійного призначення та/або майна, що використовується для потреб оборони;

гуманітарної допомоги;

перевезення пасажирів.

Також дозволяється пересування транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, за умови, що водій має заброньоване місце в черзі очікування для перетину державного кордону України через автомобільний пункт пропуску, використовуючи систему електронної черги ("єЧерга"), щонайменше за два дні до бажаного часу перетину.

Підприємствам, які займаються перевезенням зернових, олійних та пально-мастильних вантажів, рекомендовано звернутися до Одеської обласної державної (військової) адміністрації за консультацією та отриманням перепусток у комендантську годину за телефонами: (048)718 93 87, (048) 718 95 20. Консультація доступна з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00 години. Для організації видачі перепусток, необхідно надіслати відповідні документи на електронну адресу [email protected]

Нагадаємо, на автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені, неподалік села Монаші, встановлено та налаштовано сучасну систему зважування в русі (Weigh-in-Motion, WIM). Ця нова технологія моніторить транспортне навантаження на дорогу у режимі реального часу, забезпечуючи виконання вимог щодо габаритів та ваги транспортних засобів, а також надаючи необхідну інформацію для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.