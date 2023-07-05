В Одесской области вступают в силу летние запреты на движение грузовиков

Грузовик на дороге. Фото: pixabay

С 10 июля в Одесской области вводятся ограничения на движение грузового транспорта. Это делается в целях сохранения дорожного покрытия в жаркий период. Запрет движения грузовиков будет действовать с 10:00 до 18:00, а с 18:00 до 10:00 движение грузовиков разрешено.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Эти ограничения будут касаться дорог М-15 (Одесса — Рени), М-05 (Киев — Одесса) и М-14 (Одесса — Мелитополь) на территории Одесской области для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и погрузкой на ось 7 тонн.

Исключения сделаны для специализированных транспортных средств и транспорта, осуществляющего перевозку:

опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы;

грузов, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций;

военных грузов, товаров двойного назначения и/или имущества, используемого для защиты;

гуманитарной помощи;

перевозка пассажиров.

Также разрешается передвижение транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов, при условии, что водитель имеет забронированное место в очереди ожидания для пересечения государственной границы Украины через автомобильный пункт пропуска, используя систему электронной очереди ("єЧерга"), по меньшей мере, за два дня до желаемого времени пересечения.

Предприятиям, которые занимаются перевозкой зерновых, масличных и горюче-смазочных грузов, рекомендовано обратиться в Одесскую областную государственную (военную) администрацию за консультацией и получением пропусков в комендантский час по телефонам: (048)718 93 87, (048) 708с 95 доступна с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов. Для организации выдачи пропусков необходимо отправить соответствующие документы по электронному адресу [email protected]

Напомним, на автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени, недалеко от села Монаши, установлена и настроена современная система взвешивания в движении (Weigh-in-Motion, WIM). Эта новая технология мониторит транспортную нагрузку на дорогу в режиме реального времени, обеспечивая выполнение требований габаритов и веса транспортных средств, а также предоставляя необходимую информацию для наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых ограничений.