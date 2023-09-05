В Одесской области вступили в силу новые правила движения грузовиков: в час ездить запрещено

Грузовик. Фото: google

Начиная с 10:00 и до 18:00, на всех автомобильных дорогах Одесчины запрещено движение транспортных средств, имеющих вес более 24 тонн и нагрузку на ось более 7 тонн. Эта новая норма охватывает все дороги области, даже объездные маршруты.

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Изменения для водителей грузовиков

"Скопление грузовиков на дорогах также препятствует движению спецтранспорта, что недопустимо в условиях военного времени. Существующие ограничения направлены на решение комплекса проблемных вопросов, возникших в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

Предприятия и водителей призывают рассчитывать свой рабочий график и логистику таким образом, чтобы избежать скопления грузовиков на обочинах, тем самым, не мешая местным жителям и спецтранспорту на автодорогах.

Для тех, кто занимается перевозкой зерна, масла и других грузов и нуждается в таких пропусках, можно обратиться в Одесскую областную государственную (военную) администрацию для получения консультации и дополнительных указаний по телефонам: (048) 718 93 87, (048) 718 95 20.

При наличии пропусков в комендантский час движение грузовиков разрешается.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Напомним, на автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени, недалеко от села Монаши, установлена и настроена современная система взвешивания в движении (Weigh-in-Motion, WIM). Эта новая технология мониторит транспортную нагрузку на дорогу в режиме реального времени, обеспечивая выполнение требований габаритов и веса транспортных средств, а также предоставляя необходимую информацию для наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых ограничений.