В Одесской области вступили в силу новые правила движения грузовиков: в час ездить запрещено
Начиная с 10:00 и до 18:00, на всех автомобильных дорогах Одесчины запрещено движение транспортных средств, имеющих вес более 24 тонн и нагрузку на ось более 7 тонн. Эта новая норма охватывает все дороги области, даже объездные маршруты.
Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
Изменения для водителей грузовиков
"Скопление грузовиков на дорогах также препятствует движению спецтранспорта, что недопустимо в условиях военного времени. Существующие ограничения направлены на решение комплекса проблемных вопросов, возникших в условиях военного положения", — говорится в сообщении.
Предприятия и водителей призывают рассчитывать свой рабочий график и логистику таким образом, чтобы избежать скопления грузовиков на обочинах, тем самым, не мешая местным жителям и спецтранспорту на автодорогах.
Для тех, кто занимается перевозкой зерна, масла и других грузов и нуждается в таких пропусках, можно обратиться в Одесскую областную государственную (военную) администрацию для получения консультации и дополнительных указаний по телефонам: (048) 718 93 87, (048) 718 95 20.
При наличии пропусков в комендантский час движение грузовиков разрешается.
Напомним, на автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени, недалеко от села Монаши, установлена и настроена современная система взвешивания в движении (Weigh-in-Motion, WIM). Эта новая технология мониторит транспортную нагрузку на дорогу в режиме реального времени, обеспечивая выполнение требований габаритов и веса транспортных средств, а также предоставляя необходимую информацию для наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых ограничений.