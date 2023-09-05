Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области вступили в силу новые правила движения грузовиков: в час ездить запрещено arrow

В Одесской области вступили в силу новые правила движения грузовиков: в час ездить запрещено

5 сентября 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области вступили в силу новые правила движения грузовиков: в час ездить запрещено
Грузовик. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Начиная с 10:00 и до 18:00, на всех автомобильных дорогах Одесчины запрещено движение транспортных средств, имеющих вес более 24 тонн и нагрузку на ось более 7 тонн. Эта новая норма охватывает все дороги области, даже объездные маршруты.

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Читайте также:

Изменения для водителей грузовиков

"Скопление грузовиков на дорогах также препятствует движению спецтранспорта, что недопустимо в условиях военного времени. Существующие ограничения направлены на решение комплекса проблемных вопросов, возникших в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

Предприятия и водителей призывают рассчитывать свой рабочий график и логистику таким образом, чтобы избежать скопления грузовиков на обочинах, тем самым, не мешая местным жителям и спецтранспорту на автодорогах.

Для тех, кто занимается перевозкой зерна, масла и других грузов и нуждается в таких пропусках, можно обратиться в Одесскую областную государственную (военную) администрацию для получения консультации и дополнительных указаний по телефонам: (048) 718 93 87, (048) 718 95 20.

При наличии пропусков в комендантский час движение грузовиков разрешается.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Напомним, на автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени, недалеко от села Монаши, установлена и настроена современная система взвешивания в движении (Weigh-in-Motion, WIM). Эта новая технология мониторит транспортную нагрузку на дорогу в режиме реального времени, обеспечивая выполнение требований габаритов и веса транспортных средств, а также предоставляя необходимую информацию для наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых ограничений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

None

"Шахеды" в Румынии, экстрадиция мужчин из Польши и переговоры в Сочи: что вы пропустили 4 сентября

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз