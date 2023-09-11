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Без черги: на Одещині планують прискорити перевірки авто в районі Паланки

11 вересня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без черги: на Одещині планують прискорити перевірки авто в районі Паланки
Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі планують зробити онлайн реєстрацію для водіїв які планують перетинати транзитну зону в районі Паланки. Це має пришвидшити процес та зменшити затори. 

Про це Новини.LIVE дізнались від начальника Одеської ОВА Олега Кіпера. 

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"Зараз ми хочемо зробити, щоб в нас була онлайн реєстрація. Наприклад, зараз коли авто під'їжджає до шлагбаума прикордонник забиває в планшет скільки людей в машині. Ми порахували, що на це йде до 3 хвилин. За цей час позаду збирається ще 20 машин. Якщо ви онлайн ввели дані, що будете їхати, прикордонник просканував приладом, перевірив кількість людей, то це займає 15 секунд", — зазначив Олег Кіпер. 

Зустріч журналістів з Олегом Кіпером

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Крім того, в Одеській області проведуть повну аудиторську перевірку у центрі екстреної медичної допомоги, метою якої є виявлення корупції. Відомо, що комісія почне працювати найближчим часом.

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