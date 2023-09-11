Без очереди: в Одесской области планируют ускорить проверки авто в районе Паланки

Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

В Одессе планируют сделать онлайн регистрацию для водителей, которые планируют пересекать транзитную зону в районе Паланки. Это должно ускорить процесс и уменьшить пробки.

Об этом Новини.LIVE узнали от начальника Одесской ОВО Олега Кипера.

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"Сейчас мы хотим сделать, чтобы у нас была онлайн регистрация. К примеру, сейчас когда авто подъезжает к шлагбауму пограничник забивает в планшет сколько людей в машине. Мы посчитали, что на это уходит до 3 минут. За это время сзади собирается еще 20 машин. Если вы онлайн ввели данные, что будете ехать, пограничник просканировал прибором, проверил количество людей, то это занимает 15 секунд", — отметил Олег Кипер.

Встреча журналистов с Олегом Кипером

100 дней в должности главы одной из крупнейших областей Украины. Лето прошло, впереди нелегкая зима. Насколько готов к ней регион и что поразило Олега Кипера за этот небольшой, но значительный период времени? Об этом и не только читайте в материале.

Кроме того, в Одесской области будет проведена полная аудиторская проверка в центре экстренной медицинской помощи, целью которой является выявление коррупции. Известно, что комиссия заработает в ближайшее время.