Движение грузовиков в Одесской области: с 25 сентября вступают в силу новые правила
Начиная с 25 сентября 2023 года, ограничения движения крупногабаритного транспорта в дневное время суток на дорогах Одесской области будут отменены. Эта инициатива стала возможной благодаря совместному приказу главы Одесской областной военной администрации и командующего ОСУВ "Одесса".
Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
Важно отметить, что пропуска, выданные водителям крупногабаритных транспортных средств для движения на территории Одесской области во время комендантского часа до 25 сентября, остаются в силе. Таким образом, все водители, использующие такие пропуска, могут продолжать свою деятельность без ограничений.
Кроме того, Одесская областная военная администрация будет выдавать новые пропуска для транспорта, осуществляющего перевозку зерновых, масличных продуктов и других грузов во время комендантского часа.
"Предприятия, занимающиеся перевозкой зерновых, масличных и других грузов, могут обратиться в Одесский ОВ для консультации и последующего получения пропусков в комендантский час по телефонам: (048) 718 93 87, (048) 718 95 20", — говорится в сообщении.
Развитие инфраструктуры в Одесской области
Напомним, речные порты в Одесской области стали единственным способом экспорта агропродукции судами. Впрочем, это создает немало логистических проблем для региона и водителей грузовых автомобилей с продовольствием. В Одесской области достраивают площадку для грузовиков площадью в четыре гектара. Это должно разгрузить дорогу.
Кроме того, в Одессе планируют сделать онлайн-регистрацию для водителей, которые планируют пересекать транзитную зону в районе Паланки. Это должно ускорить процесс и уменьшить пробки.