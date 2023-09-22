Движение грузовиков в Одесской области: с 25 сентября вступают в силу новые правила

Движение грузовиков. Фото: google

Начиная с 25 сентября 2023 года, ограничения движения крупногабаритного транспорта в дневное время суток на дорогах Одесской области будут отменены. Эта инициатива стала возможной благодаря совместному приказу главы Одесской областной военной администрации и командующего ОСУВ "Одесса".

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Важно отметить, что пропуска, выданные водителям крупногабаритных транспортных средств для движения на территории Одесской области во время комендантского часа до 25 сентября, остаются в силе. Таким образом, все водители, использующие такие пропуска, могут продолжать свою деятельность без ограничений.

Кроме того, Одесская областная военная администрация будет выдавать новые пропуска для транспорта, осуществляющего перевозку зерновых, масличных продуктов и других грузов во время комендантского часа.

"Предприятия, занимающиеся перевозкой зерновых, масличных и других грузов, могут обратиться в Одесский ОВ для консультации и последующего получения пропусков в комендантский час по телефонам: (048) 718 93 87, (048) 718 95 20", — говорится в сообщении.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Развитие инфраструктуры в Одесской области

Напомним, речные порты в Одесской области стали единственным способом экспорта агропродукции судами. Впрочем, это создает немало логистических проблем для региона и водителей грузовых автомобилей с продовольствием. В Одесской области достраивают площадку для грузовиков площадью в четыре гектара. Это должно разгрузить дорогу.

Кроме того, в Одессе планируют сделать онлайн-регистрацию для водителей, которые планируют пересекать транзитную зону в районе Паланки. Это должно ускорить процесс и уменьшить пробки.