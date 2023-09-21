Дістатися додому буде легше: в Одесі з'явиться автомагістраль на шість рядів

Автомагістральна дорога. Фото ілюстративне: google

Миколаївську дорогу в Одесі планують розширити до 6 рядів. Ремонтні роботи мають завершитись до кінця поточного року.

Про це Новини.LIVE дізнались на засіданні Виконавчого комітету Одеської міської ради.

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Геннадій Труханов. Фото: Одеська міська рада

"До кінця року планується зробити Миколаївську дорогу на 6 рядів. Крім того, є звернення одеситів щодо повернення розмітки на низці магістральних вулиць. Тендер завершено. Найближчим часом ми візьмемось до роботи, адже від цього також залежить наша безпека. Разом зі станом доріг логістика як цивільна, так і військова", — зазначив Геннадій Труханов.

Розвиток інфраструктури на Одещині

Нагадаємо, річкові порти на Одещині, стали єдиним способом експорту агропродукції суднами. Втім, це створює чимало логістичних проблем для регіону та водіїв вантажних авто з продовольством. Наразі в Одеській області добудовують майданчик для вантажівок площею у чотири гектари. Це має розвантажити дорогу.

Крім того, в Одесі планують зробити онлайн реєстрацію для водіїв які планують перетинати транзитну зону в районі Паланки. Це має пришвидшити процес та зменшити затори.

Зазначимо, на автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені неподалік села Монаші встановлено та налаштовано сучасну систему зважування в русі (Weigh-in-Motion, WIM). Ця нова технологія моніторить транспортне навантаження на дорогу у режимі реального часу, забезпечуючи виконання вимог щодо габаритів та ваги транспортних засобів, а також надаючи необхідну інформацію для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.