Добраться домой будет легче: в Одессе появится автомагистраль на шесть рядов

Автомагистральная дорога. Фото иллюстративное: google

Николаевскую дорогу в Одессе планируют расширить до 6 рядов. Ремонтные работы должны быть завершены до конца текущего года.

Об этом Новини.LIVE узнали на заседании Исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Геннадий Труханов. Фото: Одесский городской совет

"До конца года планируется сделать Николаевскую дорогу на 6 рядов. Кроме того, есть обращение одесситов о возвращении разметки на ряде магистральных улиц. Тендер завершен. В ближайшее время мы приступим к работе, ведь от этого также зависит наша безопасность. Вместе с состоянием дорог логистика как гражданская, да и военная", — отметил Геннадий Труханов.

Развитие инфраструктуры в Одесской области

Напомним, речные порты в Одесской области стали единственным способом экспорта агропродукции судами. Впрочем, это создает немало логистических проблем для региона и водителей грузовых автомобилей с продовольствием. В Одесской области достраивают площадку для грузовиков площадью в четыре гектара. Это должно разгрузить дорогу.

Кроме того, в Одессе планируют сделать онлайн регистрацию для водителей, которые планируют пересекать транзитную зону в районе Паланки. Это должно ускорить процесс и уменьшить пробки.

Отметим, на автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени недалеко от села Монаши установлена и настроена современная система взвешивания в движении (Weigh-in-Motion, WIM). Эта новая технология мониторит транспортную нагрузку на дорогу в режиме реального времени, обеспечивая выполнение требований габаритов и веса транспортных средств, а также предоставляя необходимую информацию для наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых ограничений.