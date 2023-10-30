На трассе Одесса — Рени затруднено движение авто

Ремонт дороги в Одесской области. Фото: Служба восстановления дорог

В Одесской области идет ремонт одной из ключевых дорог региона М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест). С сегодняшнего дня возможно усложнение движения возле села Николаевка-Новороссийская из-за монтажа балок пролетных строений моста.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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В ведомстве отмечают, что завершить все аварийно-ремонтные работы на железнодорожном переезде планируется к 18 часам 30 октября.

Реверсивное движение транспорта

На время проведения работ будет организовано реверсивное движение транспорта. Участники дорожного движения с помощью дорожных знаков будут проинформированы о начале участка, где проходят работы.

"Обращаемся к водителям и просим заблаговременно спланировать маршрут, учитывая возможное усложнение движения", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

Напомним, Google встроил искусственный интеллект в свои онлайн-карты. Он позволяет создать более подробные карты для автомобилей.

Также мы писали, что в Одессе перекрыто движение транспорта на одной из улиц Ближних Мельниц. На Шота Руставели планируются работы по устройству сливной канализации. Конкретно перекрытие касается участка улицы между улицами Живописной и Авиационной.