В Одесі до грудня закриють проїзд по одній із вулиць міста

Вулиця Шота Руставелі. Фото: скриншот Google Maps

Відсьогодні в Одесі перекритий рух транспорту на одній із вулиць на Ближніх Млинах. На Шота Руставелі плануються роботи з улаштування зливної каналізації. Конкретно перекриття стосується ділянки вулиці між вулицями Мальовничою та Авіаційною.

Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті мерії.

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"Внаслідок проведення робіт з улаштування зливної каналізації по вул. Шота Руставелі з 28 жовтня до 10 грудня 2023 року рух автотранспорту на ділянці від вул. Мальовничої (раніше вул. Скворцова) до вул. Авіаційної тимчасово закрито", — йдеться у розпорядженні.

Мешканці та водії, які користуються цією ділянкою вулиці, повинні врахувати це перекриття та шукати альтернативні маршрути руху на зазначений період.

Нагадаємо, у Приморському районі Одеси перекриють рух до кінця року через проведення капітального ремонту на дорогах. Йдеться про ділянку Деволанівського узвозу. Зазначимо, що планують завершити ремонтні роботи до 31 грудня 2023 року включно.

Також ми писали, що в Одесі планують побудувати новий паркінг на вулиці Краснова. Відповідну пропозицію підтримали депутати міськради. Йдеться про ділянку площею в гектар на Краснова, 4б. А належатиме вона ТОВ "Екател Авто", яке займається будівництвом та обслуговуванням паркінгів.

Ще ми повідомляли, що в Одесі хочуть витратити понад 160 мільйонів гривень на ремонт проїзду. Йдеться про ділянку від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги. В системі електронних закупівель Prozorro зазначається, що роботи мають закінчитися до 31 грудня 2024 року.