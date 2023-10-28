В Одессе до декабря закроют проезд по одной из улиц города

Улица Шота Руставели. Фото: скриншот Google Maps

С сегодняшнего дня в Одессе перекрыто движение транспорта на одной из улиц Ближних Мельниц. На Шота Руставели планируются работы по устройству сливной канализации. Конкретно перекрытие касается участка улицы между улицами Живописной и Авиационной.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии.

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"В связи с проведением работ по устройству сливной канализации по ул. Шота Руставели с 28 октября по 10 декабря 2023 года движение автотранспорта на участке от ул. Живописной (ранее ул. Скворцова) до ул. Авиационной временно закрыто", — говорится в распоряжении.

Жители и водители, которые используют этот участок улицы, должны учесть это перекрытие и искать альтернативные маршруты движения на указанный период.

Напомним, в Приморском районе Одессы будет закрыто движение до конца года в связи с проведением капитального ремонта на дорогах. Речь идет об участке Деволановского спуска. Отметим, что планируется завершить ремонтные работы до 31 декабря 2023 года включительно.

Также мы писали, что в Одессе планируется построить новый паркинг на улице Краснова. Соответствующее предложение было поддержано депутатами горсовета. Речь идет об участке площадью в гектар на Краснова, 4б. А будет он принадлежать ООО "Экател Авто", которое занимается строительством и обслуживанием паркингов.

Еще мы сообщали, что в Одессе хотят потратить более 160 миллионов гривен на ремонт проезда. Речь идет об участке от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги. В системе электронных закупок Prozorro отмечается, что работы должны завершиться до 31 декабря 2024 года.