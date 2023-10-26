Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі на вулиці Краснова з'явиться нова парковка arrow

В Одесі на вулиці Краснова з'явиться нова парковка

26 жовтня 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі на вулиці Краснова з'явиться нова парковка
Парковка машин. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують побудувати новий паркінг на вулиці Краснова. Відповідну пропозицію підтримали депутати міськради.

Про це повідомили у Центрі публічних розслідувань.

Читайте також:

Йдеться про ділянку площею в гектар на Краснова, 4б. А належатиме вона ТОВ "Екател Авто", яке займається будівництвом та обслуговуванням паркінгів.

Що відомо про ділянку землі

Зазначимо, що на ділянці, де планують розмістити зону з обслуговування паркінгів, раніше було єврейське кладовище. Проте представник ТОВ "Екател авто" Сергій Богатирьов зазначив, що Інститут археології НАН України зробив 15 шурфів, результати дослідження показали, що там немає поховань: "Висновок про відсутність культурних цінностей і поховань чіткий та однозначний". Саме тому забудова землі не є порушенням.

Нагадаємо, депутати Одеської міської ради погодили збільшення кількості майданчиків для платного паркування в місті. Комунальне підприємство "Одестранспарксервіс" призначено оператором 12 нових майданчиків, що додаються до вже затвердженого списку. Додаткові 12 зон для паркування дозволили збільшити платний простір на 321 машиномісце. Це мало призвести до додаткового надходження до бюджету міста понад 165 тисяч гривень щомісяця.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі