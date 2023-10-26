В Одесі на вулиці Краснова з'явиться нова парковка

Парковка машин. Фото: google.com

В Одесі планують побудувати новий паркінг на вулиці Краснова. Відповідну пропозицію підтримали депутати міськради.

Про це повідомили у Центрі публічних розслідувань.

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Йдеться про ділянку площею в гектар на Краснова, 4б. А належатиме вона ТОВ "Екател Авто", яке займається будівництвом та обслуговуванням паркінгів.

Що відомо про ділянку землі

Зазначимо, що на ділянці, де планують розмістити зону з обслуговування паркінгів, раніше було єврейське кладовище. Проте представник ТОВ "Екател авто" Сергій Богатирьов зазначив, що Інститут археології НАН України зробив 15 шурфів, результати дослідження показали, що там немає поховань: "Висновок про відсутність культурних цінностей і поховань чіткий та однозначний". Саме тому забудова землі не є порушенням.

Нагадаємо, депутати Одеської міської ради погодили збільшення кількості майданчиків для платного паркування в місті. Комунальне підприємство "Одестранспарксервіс" призначено оператором 12 нових майданчиків, що додаються до вже затвердженого списку. Додаткові 12 зон для паркування дозволили збільшити платний простір на 321 машиномісце. Це мало призвести до додаткового надходження до бюджету міста понад 165 тисяч гривень щомісяця.