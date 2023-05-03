В Одесі збільшено кількість майданчиків для платного паркування: перелік адрес

Термінал для оплати за паркування. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

3 травня 2023 року депутати Одеської міської ради погодили збільшення кількості майданчиків для платного паркування в місті. Комунальне підприємство "Одестранспарксервіс" призначено оператором 12 нових майданчиків, що додаються до вже затвердженого списку.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Адреси нових майданчиків

Нові майданчики для платного паркування розташовані за наступними адресами:

вул. Грецька (від вул. Преображенської до вул. Віцеадмірала Жукова);

вул. Грецька (від пров. Красного до вул. Катерининської);

вул. Грецька (від вул. Катерининської до вул. Рішельєвської);

вул. Грецька (від вул. Рішельєвської до вул. Пушкінської);

вул. Буніна (від вул. Канатної до вул. Польської);

вул. Буніна (від вул. Пушкінської до вул. Рішельєвської);

вул. Буніна (від вул. Рішельєвської до вул. Катерининської);

вул. Буніна (від вул. Катерининської до просп. Олександрівського);

вул. Буніна (від просп. Олександрівського до вул. Преображенської);

вул. Рішельєвська (від. вул. Грецької до вул. Буніна);

вул. Садова (від Соборної площі до вул. Преображенської);

вул. Бернардацці, 4Б/6 (біля пляжу на 10-й ст. В. Фонтану).

Додаткові 12 зон для паркування дозволили збільшити платний простір на 321 машиномісце. Це призведе до додаткового надходження до бюджету міста понад 165 тисяч гривень щомісяця.

Скільки коштує паркування

За годину паркування потрібно заплатити 20 гривень. Також діють місячні та річні абонементи на паркування автівки в центральній частині міста. Для їх оформлення необхідно звернутися в КП "Одестранспарксервіс" за адресою: вул. Ніжинська, 51, тел.: 705-11-92.

На паркувальних знаках також інформують про те, що безплатно залишити автівку можна з 18:00 до 09:00.

Диджиталізація паркування має витиснути з одеських доріг людей в яскравих жилетах, які стягують гроші з автомобілістів. Контроль за дотриманням правил лягає на паркувальних інспекторів. Всі гроші, зібрані з цих парковок, надходитимуть до міського бюджету.

Який штраф чекає на порушників

За порушення правил паркування або за нездійснену оплату можна отримати штраф у розмірі 340 гривень. Це стосується не тільки нових майданчиків, а й всього міста.

Нагадаємо, Одеський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, визнавши протиправним рішення одеського виконкому про встановлення тарифів на паркування у місті. Як повідомляється, суд задовольнив позов одесита, який був незгодний з рішенням виконавчого комітету про встановлення ціни на паркування для двох видів майданчиків у 20 грн.