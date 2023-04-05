Законність тарифів на паркування в Одесі стала предметом судової суперечки

Суд визнав неправомірним рішення виконкому

Одеський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, визнавши протиправним рішення одеського виконкому про встановлення тарифів на паркування у місті. Як повідомляється, суд задовольнив позов одесита, який був незгодний з рішенням виконавчого комітету про встановлення ціни на паркування для двох видів майданчиків у 20 грн.

Про це стало відомо з рішення суду.

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Позов заснований на тому, що зменшення кількості майданчиків для паркування, яке призвело до збільшення тарифів на паркування, є неправомірним. У справі зазначено, що від міської ради надійшла заява, в якій вказано, що у місті діють лише відведені майданчики для паркування, а всього їх 1409, однак місто облаштувало для платного паркування тільки 70, на основі чого й розрахували тариф.

Позивач просив привести тарифи до економічно обґрунтованого рівня, на що у міській раді відповіли, що вони такими й розраховувалися, зважаючи на дислокацію майданчиків, площу земельної ділянки, кількість машиномісць й інше.

Суд підтвердив, що тарифи для відведених та спеціально обладнаних майданчиків мали вираховуватися окремо, а відповідач не надав доказів про встановлення режиму роботи майданчиків для платного паркування на момент прийняття спірного рішення. Таким чином, розрахунок вартості абонементного талона на послуги з користування паркомісцями є не правомірним. Тож рішення виконкому про встановлення тарифів на паркування 20 гривень за годину скасовували.

Тим часом з 18 жовтня по 28 лютого вдалось заробити з паркувальних майданчиків понад мільйон гривень. Наразі прийняли рішення про розширення таких зон в Одесі. Де з’являться нові місця для паркування — читайте в матеріалі.