Одесит подав до суду на Одеський виконком через ціни на паркування.

Справу по суті розглядатимуть 6 березня

Запроваджені ще влітку минулого року тарифи на паркування прийшлись до душі не всім автомобілістам. До суду на міську владу подав одесит, що незгоден з загальною ціною тарифу, незалежно від виду місця для паркування.

Про це стало відомо з матеріалів справи Одеського окружного адмінсуду.

Одеситом, який оскаржує дії Одеського виконкому виявився головою координаційного комітету Громадської спілки "Асоціація автомобілістів Одеської області". Він вимагає визнати протиправним та нечинним рішення виконавчого комітету Одеської міської ради щодо тарифів на послуги паркувальних майданчиків

"Автомобіліст наголосив, що під час ухвалення міською радою рішення про встановлення тарифу на послуги з користування майданчиками для платного паркування мав бути визначений тариф окремо для відведених майданчиків для паркування, окремо для спеціально обладнаних майданчиків для паркування", — йдеться в ухвалі адмін постанови.

У своєму рішенні виконавчий комітет Одеської міської ради визначив єдиний тариф на майданчики для платного паркування, тобто для двох видів місць паркування одночасно, що не відповідає вимогам низки постанов Кабміну. Позивач впевнений, що в такому разі тариф має рахуватися окремо, аргументуючи, що публічної інформації щодо спеціально обладнананих майданчиків для платного паркування.

"Розрахунок тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування на території міста Одеси, який став підставою для прийняття оскаржуваного рішення виконали тільки щодо відведених майданчиків для платного паркування, а тому прийняття в рішенні №156 єдиного тарифу на майданчиках для платного паркування, які включають спеціально обладнані майданчики, є протиправним та нечинним", — вказано у документі.

Рішення щодо визначення 70 майданчиків платними без прив’язок до конкретних адрес не приймалось, а тому позивач вважає що розробник проєкту, ТОВ "НВЦ "Економінформ" безпідставно, протиправно та необґрунтовано зменшив кількість майданчиків з 1 тисячі 409 до 70, що своєю чергою необґрунтовано збільшило тариф на такі послуги.

Цікаво водіям

З понеділка, 13 лютого, перед по провулку Ляпунова частково закриють. Причина — ремонт одного з флігелів житлового будинку.

Водії можуть скористатися шерингом документів та одразу отримати QR-код, щоб забрати евакуйоване авто. Для цього поділіться цифровими копіями техпаспорта та посвідчення водія через "Дію".

Нагадаємо, в Одесі повноцінно запрацювали майданчики для паркування, де можна сплатити за послуги за допомогою QR-кодів. За час тестового режиму одеський бюджет поповнився на 520 тисяч гривень.