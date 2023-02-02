Адреси штрафмайданчиків Одеси

Тепер без додаткових фото і перевірок

Водії можуть скористатися шерингом документів та одразу отримати QR-код, щоб забрати евакуйоване авто. Для цього поділіться цифровими копіями техпаспорта та посвідчення водія через "Дію".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Що робити, якщо машину евакуювали?

Насамперед потрібно зателефонувати до поліції за телефоном 102 або на гарячу лінію 0 800 50 02 02. Якщо вашу машину дійсно евакуювали, а не викрали, то вам повідомлять, на якому штрафмайданчику вона знаходиться.

Інспектори з паркування можуть евакуювати авто, якщо воно стоїть:

на проїжджій частині в другому ряді;

в смузі громадського транспорту;

на тротуарі;

на мосту;

на залізничних переїздах;

на трамвайних коліях;

на пішохідному переході (і ближче 10 метрів від нього);

на газоні;

виїзді з прилеглих територій;

значно заважає руху інших автомобілів або пішоходів.

Адреси штрафмайданчиків в Одесі

Тираспольське шосе, 31а/1

Станційна 1-а, 27а

Аеропортівська, 29а

Машини видають у будні з 09:00 до 18:00, у п'ятницю до 16:45. Субота та неділя вихідні.

Корисно знати водіям

В Одесі повноцінно запрацювали майданчики для паркування, де можна сплатити за послуги за допомогою QR-кодів. За час тестового режиму одеський бюджет поповнився на 520 тисяч гривень.

В Одесі продовжать ремонт Іванівського мосту. Проїхати цим шляхопроводом буде неможливо аж до кінця 2023 року.

Багатостраждальний Деволанівський узвіз, в який вклали не один мільйон гривень, закривають до кінця літа. У рамках капітального ремонту тимчасово закрили рух між Єврейською і Карантинним узвозом.

Також продовжують встановлювати антипаркувальні стовпчики по всьому місту. Тепер перешкоди для водіїв з'явилися на ще п'яти вулицях. Перешкоди з'явилися в Аркадії та центрі Одеси. Це черговий крок у напрямку подолання проблеми стихійної парковки в нашому місті.