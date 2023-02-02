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Забрати евакуйовані авто стане легше: адреси штрафмайданчиків Одеси

2 лютого 2023 18:30
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Анна Мурадова
Редактор
Адреси штрафмайданчиків Одеси
Тепер без додаткових фото і перевірок
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Водії можуть скористатися шерингом документів та одразу отримати QR-код, щоб забрати евакуйоване авто. Для цього поділіться цифровими копіями техпаспорта та посвідчення водія через "Дію".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України

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Що робити, якщо машину евакуювали?

Насамперед потрібно зателефонувати до поліції за телефоном 102 або на гарячу лінію 0 800 50 02 02. Якщо вашу машину дійсно евакуювали, а не викрали, то вам повідомлять, на якому штрафмайданчику вона знаходиться. 

Інспектори з паркування можуть евакуювати авто, якщо воно стоїть:

  • на проїжджій частині в другому ряді;
  • в смузі громадського транспорту;
  • на тротуарі;
  • на мосту;
  • на залізничних переїздах;
  • на трамвайних коліях;
  • на пішохідному переході (і ближче 10 метрів від нього);
  • на газоні;
  • виїзді з прилеглих територій;
  • значно заважає руху інших автомобілів або пішоходів.

Адреси штрафмайданчиків в Одесі

  • Тираспольське шосе, 31а/1
  • Станційна 1-а, 27а
  • Аеропортівська, 29а 

Машини видають у будні з 09:00 до 18:00, у п'ятницю до 16:45. Субота та неділя вихідні.

Корисно знати водіям 

В Одесі повноцінно запрацювали майданчики для паркування, де можна сплатити за послуги за допомогою QR-кодів. За час тестового режиму одеський бюджет поповнився на 520 тисяч гривень.

В Одесі продовжать ремонт Іванівського мосту. Проїхати цим шляхопроводом буде неможливо аж до кінця 2023 року. 

Багатостраждальний Деволанівський узвіз, в який вклали не один мільйон гривень, закривають до кінця літа. У рамках капітального ремонту тимчасово закрили рух між Єврейською і Карантинним узвозом.

Також продовжують встановлювати антипаркувальні стовпчики по всьому місту. Тепер перешкоди для водіїв з'явилися на ще п'яти вулицях. Перешкоди з'явилися в Аркадії та центрі Одеси. Це черговий крок у напрямку подолання проблеми стихійної парковки в нашому місті.

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