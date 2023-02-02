Забрати евакуйовані авто стане легше: адреси штрафмайданчиків Одеси
Водії можуть скористатися шерингом документів та одразу отримати QR-код, щоб забрати евакуйоване авто. Для цього поділіться цифровими копіями техпаспорта та посвідчення водія через "Дію".
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
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Що робити, якщо машину евакуювали?
Насамперед потрібно зателефонувати до поліції за телефоном 102 або на гарячу лінію 0 800 50 02 02. Якщо вашу машину дійсно евакуювали, а не викрали, то вам повідомлять, на якому штрафмайданчику вона знаходиться.
Інспектори з паркування можуть евакуювати авто, якщо воно стоїть:
- на проїжджій частині в другому ряді;
- в смузі громадського транспорту;
- на тротуарі;
- на мосту;
- на залізничних переїздах;
- на трамвайних коліях;
- на пішохідному переході (і ближче 10 метрів від нього);
- на газоні;
- виїзді з прилеглих територій;
- значно заважає руху інших автомобілів або пішоходів.
Адреси штрафмайданчиків в Одесі
- Тираспольське шосе, 31а/1
- Станційна 1-а, 27а
- Аеропортівська, 29а
Машини видають у будні з 09:00 до 18:00, у п'ятницю до 16:45. Субота та неділя вихідні.
Корисно знати водіям
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