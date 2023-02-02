Адреса штрафплощадок Одессы

Теперь без дополнительных фото и проверок

Водители могут воспользоваться шеренгом документов и сразу получить QR-код, чтобы забрать эвакуированный автомобиль. Для этого поделитесь цифровыми копиями техпаспорта и водительского удостоверения через "Дія".

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Что делать, если машину эвакуировали?

В первую очередь нужно позвонить в полицию по телефону 102 или на горячую линию 0 800 50 02 02. Если вашу машину действительно эвакуировали, а не угнали, то вам сообщат на какой штрафплощадке она находится.

Инспекторы по парковке могут эвакуировать авто, если оно стоит:

на проезжей части во втором ряду;

в полосе общественного транспорта;

на тротуаре;

на мосту;

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях;

на пешеходном переходе (и ближе 10 метров от него);

на газоне;

выезде с близлежащих территорий;

значительно мешает движению других автомобилей или пешеходов.

Адреса штрафплощадок в Одессе

Тираспольское шоссе, 31а/1

Станционная 1-я, 27а

Аэропортовская, 29а

Машины выдают по будням с 09:00 до 18:00, в пятницу до 16:45. Суббота и воскресенье — выходные.

Полезно знать водителям

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