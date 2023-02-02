Забрать эвакуированные авто станет легче: адреса штрафплощадок Одессы
Водители могут воспользоваться шеренгом документов и сразу получить QR-код, чтобы забрать эвакуированный автомобиль. Для этого поделитесь цифровыми копиями техпаспорта и водительского удостоверения через "Дія".
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
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Что делать, если машину эвакуировали?
В первую очередь нужно позвонить в полицию по телефону 102 или на горячую линию 0 800 50 02 02. Если вашу машину действительно эвакуировали, а не угнали, то вам сообщат на какой штрафплощадке она находится.
Инспекторы по парковке могут эвакуировать авто, если оно стоит:
- на проезжей части во втором ряду;
- в полосе общественного транспорта;
- на тротуаре;
- на мосту;
- на железнодорожных переездах;
- на трамвайных путях;
- на пешеходном переходе (и ближе 10 метров от него);
- на газоне;
- выезде с близлежащих территорий;
- значительно мешает движению других автомобилей или пешеходов.
Адреса штрафплощадок в Одессе
- Тираспольское шоссе, 31а/1
- Станционная 1-я, 27а
- Аэропортовская, 29а
Машины выдают по будням с 09:00 до 18:00, в пятницу до 16:45. Суббота и воскресенье — выходные.
Полезно знать водителям
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