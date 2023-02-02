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Забрать эвакуированные авто станет легче: адреса штрафплощадок Одессы

2 февраля 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Адреса штрафплощадок Одессы
Теперь без дополнительных фото и проверок
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Водители могут воспользоваться шеренгом документов и сразу получить QR-код, чтобы забрать эвакуированный автомобиль. Для этого поделитесь цифровыми копиями техпаспорта и водительского удостоверения через "Дія".

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

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Что делать, если машину эвакуировали?

В первую очередь нужно позвонить в полицию по телефону 102 или на горячую линию 0 800 50 02 02. Если вашу машину действительно эвакуировали, а не угнали, то вам сообщат на какой штрафплощадке она находится.

Инспекторы по парковке могут эвакуировать авто, если оно стоит:

  • на проезжей части во втором ряду;
  • в полосе общественного транспорта;
  • на тротуаре;
  • на мосту;
  • на железнодорожных переездах;
  • на трамвайных путях;
  • на пешеходном переходе (и ближе 10 метров от него);
  • на газоне;
  • выезде с близлежащих территорий;
  • значительно мешает движению других автомобилей или пешеходов.

Адреса штрафплощадок в Одессе

  • Тираспольское шоссе, 31а/1
  • Станционная 1-я, 27а
  • Аэропортовская, 29а

Машины выдают по будням с 09:00 до 18:00, в пятницу до 16:45. Суббота и воскресенье — выходные.

Полезно знать водителям

В Одессе полноценно заработали парковочные площадки, где можно оплатить услуги с помощью QR-кодов. Во время тестового режима одесский бюджет пополнился на 520 тысяч гривен.

В Одессе продолжат ремонт Ивановского моста. Проехать по этому путепроводу будет невозможно вплоть до конца 2023 года.

Многострадальный Деволановский спуск, в который вложили не один миллион гривен, закрывают до конца лета. В рамках капитального ремонта временно закрыли движение между Еврейской и Карантинным спуском.

Также продолжают устанавливать антипарковые столбики по всему городу. Теперь препятствия водителям появились на еще пяти улицах. Препятствия возникли в Аркадии и центре Одессы. Это очередной шаг по преодолению проблемы стихийной парковки в нашем городе.

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