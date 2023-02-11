З понеділка, 13 лютого проїзд провулком Ляпунова буде обмежено, через ремонт аварійного фасаду.

Увага, водії: з понеділка в Одесі обмежать проїзд одним із провулків
З понеділка, 13 лютого, перед по провулку Ляпунова частково закриють. Причина — ремонт одного з флігелів житлового будинку.
Про це повідомили на офіційному сайті міста.
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"Причиною перекриття руху по провулку в центрі є необхідність "забезпечення безпеки при виконанні негайних стабілізаційних заходів щодо запобігання подальшому розвитку аварійного стану фасадного флігеля житлового будинку", — йдеться у повідомленні.
В мерії міста додають, що проїзд транспортних засобів по провулку Ляпунова в межах будинку №12 буде заборонено у період з 13 лютого до 13 березня поточного року. За цей період планують виконати всі протиаварійні роботи з флігелем.
Корисно знати водіям
В Одесі повноцінно запрацювали майданчики для паркування, де можна сплатити за послуги за допомогою QR-кодів. За час тестового режиму одеський бюджет поповнився на 520 тисяч гривень.
Нагадаємо, в Одесі продовжать ремонт Іванівського мосту. Проїхати цим шляхопроводом буде неможливо аж до кінця 2023 року.
Багатостраждальний Деволанівський узвіз, в який вклали не один мільйон гривень, закривають до кінця літа. У рамках капітального ремонту тимчасово закрили рух між Єврейською і Карантинним узвозом.
Також продовжують встановлювати антипаркувальні стовпчики по всьому місту. Тепер перешкоди для водіїв з'явилися на ще п'яти вулицях. Перешкоди з'явилися в Аркадії та центрі Одеси. Це черговий крок у напрямку подолання проблеми стихійної парковки в нашому місті.