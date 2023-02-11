З понеділка, 13 лютого проїзд провулком Ляпунова буде обмежено, через ремонт аварійного фасаду.

Рух ділянкою буде обмежено на місяць

З понеділка, 13 лютого, перед по провулку Ляпунова частково закриють. Причина — ремонт одного з флігелів житлового будинку.

Про це повідомили на офіційному сайті міста.

"Причиною перекриття руху по провулку в центрі є необхідність "забезпечення безпеки при виконанні негайних стабілізаційних заходів щодо запобігання подальшому розвитку аварійного стану фасадного флігеля житлового будинку", — йдеться у повідомленні.

В мерії міста додають, що проїзд транспортних засобів по провулку Ляпунова в межах будинку №12 буде заборонено у період з 13 лютого до 13 березня поточного року. За цей період планують виконати всі протиаварійні роботи з флігелем.

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