С понедельника, 13 февраля проезд по переулку Ляпунова будет ограничен, из-за ремонта аварийного фасада.

Движение по участку будет ограничено на месяц

С понедельника, 13 февраля, перед по переулку Ляпунова частично закроют. Причина — ремонт одного из флигелей жилого дома.

Об этом сообщили на официальном сайте города.

"Причиной перекрытия движения по переулку в центре является необходимость "обеспечения безопасности при выполнении немедленных стабилизационных мер по предотвращению дальнейшего развития аварийного состояния фасадного флигеля жилого дома", — говорится в сообщении.

В мэрии города добавляют, что проезд транспортных средств по переулку Ляпунова в пределах дома №12 будет запрещен в период с 13 февраля по 13 марта текущего года. За этот период планируется выполнить все противоаварийные работы с флигелем.

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