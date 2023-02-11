С понедельника, 13 февраля проезд по переулку Ляпунова будет ограничен, из-за ремонта аварийного фасада.

Внимание, водители: с понедельника в Одессе ограничат проезд по одному из переулков
С понедельника, 13 февраля, перед по переулку Ляпунова частично закроют. Причина — ремонт одного из флигелей жилого дома.
Об этом сообщили на официальном сайте города.
-
NaVi завершили престижный турнир IEM по киберспорту в Катовице в ТОП-4
-
РФ начала свое большое наступление, но есть большие проблемы, — Данилов
-
Поляки стали хуже относиться к украинским беженцам
-
Оккупанты обстреливают Харьков: сообщают о сильных взрывах
-
Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 25 тыс. человек
-
Мадридский "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира: как сыграл Лунин
-
Премьер Грузии обвиняет Украину в намерении перекинуть войну на их территорию
-
Зеленский уволил заместителя Нацгвардией Руслана Дзюбу: детали
-
Александр Гвоздик хочет забрать чемпионские пояса россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола
-
Мокрый снег и дождь: народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра
"Причиной перекрытия движения по переулку в центре является необходимость "обеспечения безопасности при выполнении немедленных стабилизационных мер по предотвращению дальнейшего развития аварийного состояния фасадного флигеля жилого дома", — говорится в сообщении.
В мэрии города добавляют, что проезд транспортных средств по переулку Ляпунова в пределах дома №12 будет запрещен в период с 13 февраля по 13 марта текущего года. За этот период планируется выполнить все противоаварийные работы с флигелем.
Полезно знать водителям
В Одессе полноценно заработали парковочные площадки, где можно оплатить услуги с помощью QR-кодов. Во время тестового режима одесский бюджет пополнился на 520 тысяч гривен.
Напомним, в Одессе продолжат ремонт Ивановского моста. Проехать по этому путепроводу будет невозможно вплоть до конца 2023 года.
Многострадальный Деволановский спуск, в который вложили не один миллион гривен, закрывают до конца лета. В рамках капитального ремонта временно закрыли движение между Еврейской и Карантинным спуском.
Также продолжают устанавливать антипарковочные столбики по всему городу. Теперь препятствия водителям появились на еще пяти улицах. Препятствия возникли в Аркадии и центре Одессы. Это очередной шаг в направлении преодоления проблемы стихийной парковки в нашем городе.