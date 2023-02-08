Фасад Суворовського військкомату збираються ремонтувати за понад 14 мільйонів гривень

Це питання депутати обговорювали на сесії

Війна війною, а ремонт за розкладом. Сьогодні на сесії міськради стало відомо, що в місті планують ремонтувати фасад та дах Суворовського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання сесії Одеської міської ради.

"Я бачу 14 мільйонів сімсот тисяч на капітальний ремонт фасаду будівлі за адресою Лінійна 17а. Це велика така сема для фасаду, як для мене", — зазначила член фракції "Європейська Солідарність" Жанна Мандриченко.

Жанні Мандриченко, на її зауваження відповів пан Панов, й уточнив, що за адресою розташований Суворовський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. За 14,7 мільйона мають відремонтувати фасад, покрівлю та замінити віконні рами. Депутати підтримали дане рішення.

Скандальна сесія

Сьогодні, 8 лютого, депутати одеської міськради вперше в 2023 році зібрались в сесійній залі. Вже традиційно не обійшлось без скандалів. Депутатка Жанна Мандриченко нагадала, що є рішення суду про те, що депутат Бриндак не може бути членом земельної комісії.

Порядок денний:

діяльність міської ради та її органів;

бюджет та фінанси;

цільові програми, концепції та містобудування;

об’єкти комунальної власності;

земельні правовідносини;

створення, ліквідацію, зміну найменування, затвердження статутів комунальних підприємств, закладів та їх діяльність.

Нагадаємо, в Одесі планують створити парк-меморіал на території колишнього санаторію "Червоні Зорі". Ухвалити рішення мають на сесії міської ради.

Також Одеським депутатам запропонують проголосувати за дострокове погашення кредитів у двох банках. Йдеться про 296 млн грн, які муніципалітет винен за кредитами двох державних банків — Укргазбанк та Ощадбанк.