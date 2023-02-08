Фасад Суворовского военкомата собираются ремонтировать более 14 миллионов гривен

Этот вопрос депутаты обсуждали на сессии

Война войной, а ремонт по расписанию. Сегодня на сессии горсовета стало известно, что в городе планируется ремонт фасада и крыши Суворовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания сессии Одесского городского совета.

"Я вижу 14 миллионов семьсот тысяч на капитальный ремонт фасада здания по адресу Линейная 17а. Это большая такая сема для фасада, как для меня", — отметила член фракции "Европейская Солидарность" Жанна Мандриченко.

Жанне Мандриченко, на ее замечания ответил господин Панов, уточнил, что по адресу расположен Суворовский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. За 14,7 миллионов должны отремонтировать фасад, кровлю и заменить оконные рамы. Депутаты поддержали это решение.

Скандальная сессия

Сегодня, 8 февраля, депутаты одесского горсовета впервые в 2023 году собрались в сессионном зале. Уже традиционно не обошлось без скандалов. Депутат Жанна Мандриченко напомнила, что есть решение суда, что депутат Бриндак не может быть членом земельной комиссии.

Повестка дня:

деятельность городского совета и его органов;

бюджет и финансы;

целевые программы, концепции и градостроительство;

объекты коммунальной собственности;

земельные правоотношения;

создание, ликвидацию, изменение наименования, утверждение уставов коммунальных предприятий, учреждений и их деятельность.

Напомним, в Одессе планируют создать парк-мемориал на территории бывшего санатория "Красные Зари". Принять решение должны на сессии городского совета.

Также Одесским депутатам будет предложено проголосовать за досрочное погашение кредитов в двух банках. Речь идет о 296 млн грн, которые муниципалитет виноват по кредитам двух государственных банков — Укргазбанк и Сбербанк.