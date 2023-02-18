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Борьба с тарифами: одессит подал в суд на городской исполком из-за тарифов на парковку

18 февраля 2023 15:25
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Одессит подал в суд на Одесский исполком из-за цен на парковку.
Дело по существу будет рассматривать 6 марта
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Введенные еще летом прошлого года тарифы на парковку пришлись по душе не всем автомобилистам. В суд на городские власти подал одессит, который не согласен с общей ценой тарифа, независимо от вида парковочного места.

Об этом стало известно из материалов дела Одесского окружного админсуда.

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Одесситом, который оспаривает действия Одесского исполкома, оказался председателем координационного комитета Общественного союза "Ассоциация автомобилистов Одесской области". Он требует признать противоправным и недействительным решение исполнительного комитета Одесского городского совета относительно тарифов на услуги парковок

"Автомобилист подчеркнул, что при принятии городским советом решения об установлении тарифа на услуги по пользованию площадками для платной парковки должен быть определен тариф отдельно для отведенных парковочных площадок, отдельно для специально оборудованных парковочных площадок", — говорится в постановлении админ постановления.

В своем решении исполнительный комитет Одесского городского совета определил единый тариф на площадки для платной парковки, то есть для двух видов парковочных мест одновременно, что не отвечает требованиям ряда постановлений Кабмина. Истец уверен, что в таком случае тариф должен считаться отдельно, аргументируя, что публичной информации о специально оборудованных площадках для платной парковки.

"Расчет тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки на территории города Одессы, который стал основанием для принятия обжалуемого решения, выполнили только по отведенным площадкам для платной парковки, а потому принятие в решении №156 единого тарифа на площадках для платной парковки, включающих специально оборудованные площадки, противоправны и недействительны", — указано в документе.

Решение по определению 70 площадок платными без привязок к конкретным адресам не принималось, поэтому истец считает что разработчик проекта, ООО "НПЦ "Экономинформ" безосновательно, противоправно и необоснованно уменьшил количество площадок с 1 тысячи 409 до 70, что в свою очередь необоснованно увеличило тариф на услуги.

Интересно водителям

С понедельника, 13 февраля, перед по переулку Ляпунова частично закроют. Причина — ремонт одного из флигелей жилого дома.

Водители могут воспользоваться шеренгом документов и сразу получить QR-код, чтобы забрать эвакуированный автомобиль. Для этого поделитесь цифровыми копиями техпаспорта и водительского удостоверения через "Действие".

Напомним, в Одессе полноценно заработали парковочные площадки, где можно оплатить услуги с помощью QR-кодов. Во время тестового режима одесский бюджет пополнился на 520 тысяч гривен.

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