В Одесі мають з'явитись додаткові паркувальні майданчики

Година паркування коштує 20 гривень

З 18 жовтня по 28 лютого вдалось заробити з паркувальних майданчиків понад мільйон гривень. Наразі прийняли рішення про розширення таких зон в Одесі.

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання виконавчого комітету.

"В результаті діяльності з паркування КП поповнив бюджет міста на 1 мільйон 250 тисяч гривень. Ми пропонуємо розширити зону паркування, тобто додати вулиці Грецька та Буніна. Це рішення дозволить впорядкувати там дорожній рух та поповнюватиме щомісяця бюджет на 150 тисяч гривень", — зазначив директор Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Сидоренко Артем.

Скільки коштує паркування

За годину паркування потрібно заплатити 20 гривень. На паркувальних знаках також інформують про те, що безплатно залишити автівку можна з 18:00 до 09:00.

Диджиталізація паркування має витиснути з одеських доріг людей в яскравих жилетах, які стягують гроші з автомобілістів. Контроль за дотриманням правил лягає на паркувальних інспекторів. Всі гроші, зібрані з цих парковок, надходитимуть до міського бюджету.

Сервіс має інтерфейс, який можна налаштувати для отримання даних про стан паркування: адресу, державний номерний знак транспорту і час, до якого можна паркуватися. Система дозволить онлайн контролювати оплату послуг та дотримання правил дорожнього руху.

Який штраф чекає на порушників

За порушення правил паркування або за нездійснену оплату можна отримати штраф у розмірі 340 гривень. Це стосується не тільки нових майданчиків, а й всього міста.

Зазначимо, запроваджені ще влітку минулого року тарифи на паркування прийшлись до душі не всім автомобілістам. До суду на міську владу подав одесит, що незгоден з загальною ціною тарифу, незалежно від виду місця для паркування.