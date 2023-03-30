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В Одессе должны появиться дополнительные парковки

30 марта 2023 13:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Час парковки стоит 20 гривен
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С 18 октября по 28 февраля удалось заработать с парковочных площадок более миллиона гривен. В настоящее время было принято решение о расширении таких зон в Одессе.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания исполнительного комитета.

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"В результате деятельности по парковке КП пополнил бюджет города на 1 миллион 250 тысяч гривен. Мы предлагаем расширить зону парковки, то есть добавить улицы Греческая и Бунина. Это решение позволит упорядочить там дорожное движение и будет ежемесячно пополнять бюджет на 150 тысяч гривен", — отметил директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Сидоренко Артём.

Сколько стоит парковка

За час парковки нужно заплатить 20 гривен. На парковочных знаках также информируют, что бесплатно оставить автомобиль можно с 18:00 до 09:00.

Диджитализация парковки должна вытеснить с одесских дорог людей в ярких жилетах, взимающих деньги с автомобилистов. Контроль соблюдения правил ложится на парковочных инспекторов. Все деньги, собранные с этих парковок, будут поступать в городской бюджет.

Сервис имеет интерфейс, который можно настроить для получения данных о состоянии парковки: адрес, государственный номерной знак транспорта и время парковки. Система позволит онлайн контролировать оплату услуг и соблюдение правил дорожного движения.

Какой штраф ждет нарушителей

За нарушение правил парковки или за невыполненную оплату можно получить штраф в размере 340 гривен. Это касается не только новых площадок, но и всего города.

Отметим, введенные еще летом прошлого года тарифы на парковку пришлись по душе не всем автомобилистам. В суд на городские власти подал одессит, который не согласен с общей ценой тарифа, независимо от вида парковочного места.

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