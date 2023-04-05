Законность тарифов на парковку в Одессе стала предметом судебного спора

Суд признал неправомерным решение исполкома

Одесский окружной административный суд принял решение, признав противоправным решение одесского исполкома по установлению тарифов на парковку в городе. Как сообщается, суд удовлетворил иск одессита, несогласный с решением исполнительного комитета об установлении цены на парковку для двух видов площадок в 20 грн.

Об этом стало известно по решению суда.

Читайте также:

Иск основан на том, что уменьшение количества парковочных площадок, приведшее к увеличению тарифов на парковку, является неправомерным. В деле отмечено, что от городского совета поступило заявление, в котором указано, что в городе действуют только отведенные парковочные площадки, а всего их 1409, однако город обустроил для платной парковки только 70, на основе чего и рассчитали тариф.

Истец просил привести тарифы к экономически обоснованному уровню, на что в городском совете ответили, что они такими и рассчитывались, учитывая дислокацию площадок, площадь земельного участка, количество машиномест и прочее.

Суд подтвердил, что тарифы для отведенных и специально оборудованных площадок должны рассчитываться отдельно, а ответчик не предоставил доказательств об установлении режима работы площадок для платной парковки на момент принятия спорного решения. Таким образом, расчет стоимости абонементного талона на услуги по пользованию паркоместами не правомерен. Так что решение исполкома об установлении тарифов на парковку 20 гривен в час отменяли.

Тем временем с 18 октября по 28 февраля удалось заработать с парковочных площадок более миллиона гривен. В настоящее время было принято решение о расширении таких зон в Одессе. Где появятся новые парковочные места — читайте в материале .