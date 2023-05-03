Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе увеличено количество площадок для платной парковки: список адресов arrow

В Одессе увеличено количество площадок для платной парковки: список адресов

3 мая 2023 18:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе увеличено количество площадок для платной парковки: список адресов
Терминал для оплаты за парковку. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

3 мая 2023 депутаты Одесского городского совета согласовали увеличение количества площадок для платной парковки в городе. Коммунальное предприятие "Одестранспарксервис" назначено оператором 12 новых площадок, которые прилагаются к уже утвержденному списку.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Адреса новых площадок

Новые площадки для платной парковки расположены по следующим адресам:

  • ул. Греческая (от ул. Преображенской до ул. Вицеадмирала Жукова);
  • ул. Греческая (от пер. Красного до ул. Екатерининской);
  • ул. Греческая (от ул. Екатерининской до ул. Ришельевской);
  • ул. Греческая (от ул. Ришельевской до ул. Пушкинской);
  • ул. Бунина (от ул. Канатной до ул. Польской);
  • ул. Бунина (от ул. Пушкинской до ул. Ришельевской);
  • ул. Бунина (от ул. Ришельевской до ул. Екатерининской);
  • ул. Бунина (от ул. Екатерининской до просп. Александровского);
  • ул. Бунина (от просп. Александровского до ул. Преображенской);
  • ул. Ришельевская (от. ул. Греческой до ул. Бунина);
  • ул. Садовая (от Соборной площади до ул. Преображенской);
  • ул. Бернардацци, 4Б/6 (возле пляжа на 10-й ст. В. Фонтана).

Дополнительные 12 зон для парковки позволили увеличить платное пространство на 321 машиноместо. Это приведет к дополнительному поступлению в бюджет города более 165 тысяч гривен ежемесячно.

Сколько стоит парковка

За час парковки нужно заплатить 20 гривен. Также действуют месячные и годовые абонементы на парковку автомобиля в центральной части города. Для их оформления необходимо обратиться в КП "Одестранспарксервис" по адресу ул. Нежинская, 51, тел. 705-11-92.

На парковочных знаках также информируют, что бесплатно оставить автомобиль можно с 18:00 до 09:00.

Диджитализация парковки должна вытеснить с одесских дорог людей в ярких жилетах, взимающих деньги с автомобилистов. Контроль соблюдения правил ложится на парковочных инспекторов. Все деньги, собранные с этих парковок, будут поступать в городской бюджет.

Какой штраф ждет нарушителей

За нарушение правил парковки или за невыполненную оплату можно получить штраф в размере 340 гривен. Это касается не только новых площадок, но и всего города.

Напомним, Одесский окружной административный суд принял решение, признав противоправным решение одесского исполкома об установлении тарифов на парковку в городе. Как сообщается, суд удовлетворил иск одессита, несогласный с решением исполнительного комитета об установлении цены на парковку для двух видов площадок в 20 грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас