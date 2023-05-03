В Одессе увеличено количество площадок для платной парковки: список адресов

Терминал для оплаты за парковку. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

3 мая 2023 депутаты Одесского городского совета согласовали увеличение количества площадок для платной парковки в городе. Коммунальное предприятие "Одестранспарксервис" назначено оператором 12 новых площадок, которые прилагаются к уже утвержденному списку.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Адреса новых площадок

Новые площадки для платной парковки расположены по следующим адресам:

ул. Греческая (от ул. Преображенской до ул. Вицеадмирала Жукова);

ул. Греческая (от пер. Красного до ул. Екатерининской);

ул. Греческая (от ул. Екатерининской до ул. Ришельевской);

ул. Греческая (от ул. Ришельевской до ул. Пушкинской);

ул. Бунина (от ул. Канатной до ул. Польской);

ул. Бунина (от ул. Пушкинской до ул. Ришельевской);

ул. Бунина (от ул. Ришельевской до ул. Екатерининской);

ул. Бунина (от ул. Екатерининской до просп. Александровского);

ул. Бунина (от просп. Александровского до ул. Преображенской);

ул. Ришельевская (от. ул. Греческой до ул. Бунина);

ул. Садовая (от Соборной площади до ул. Преображенской);

ул. Бернардацци, 4Б/6 (возле пляжа на 10-й ст. В. Фонтана).

Дополнительные 12 зон для парковки позволили увеличить платное пространство на 321 машиноместо. Это приведет к дополнительному поступлению в бюджет города более 165 тысяч гривен ежемесячно.

Сколько стоит парковка

За час парковки нужно заплатить 20 гривен. Также действуют месячные и годовые абонементы на парковку автомобиля в центральной части города. Для их оформления необходимо обратиться в КП "Одестранспарксервис" по адресу ул. Нежинская, 51, тел. 705-11-92.

На парковочных знаках также информируют, что бесплатно оставить автомобиль можно с 18:00 до 09:00.

Диджитализация парковки должна вытеснить с одесских дорог людей в ярких жилетах, взимающих деньги с автомобилистов. Контроль соблюдения правил ложится на парковочных инспекторов. Все деньги, собранные с этих парковок, будут поступать в городской бюджет.

Какой штраф ждет нарушителей

За нарушение правил парковки или за невыполненную оплату можно получить штраф в размере 340 гривен. Это касается не только новых площадок, но и всего города.

Напомним, Одесский окружной административный суд принял решение, признав противоправным решение одесского исполкома об установлении тарифов на парковку в городе. Как сообщается, суд удовлетворил иск одессита, несогласный с решением исполнительного комитета об установлении цены на парковку для двух видов площадок в 20 грн.