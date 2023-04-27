В Одесі може з'явитися нова муніципальна парковка

Знак паркування у центрі міста. Фото: Одеська міська рада

У Приморському районі Одеси може з'явитися нова платна стоянка. Зону для паркування хочуть зробити на вулиці Бернардаці.

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання виконкому Одеської міської ради.

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За інформацією депутатів, новий платний муніципальний паркмайданчик буде розрахований на 14 місць та розташований на площі 203,5 метри квадратних.

Остаточне рішення з цього приводу мають ухвалити депутати на засіданні сесії Одеської міської ради.

Наголосимо, що чергова сесія міськради запланована на 3 травня.

Скільки коштує паркування

За годину паркування потрібно заплатити 20 гривень. На паркувальних знаках також інформують про те, що безплатно залишити автівку можна з 18:00 до 09:00.

Диджиталізація паркування має витиснути з одеських доріг людей в яскравих жилетах, які стягують гроші з автомобілістів. Контроль за дотриманням правил лягає на паркувальних інспекторів. Всі гроші, зібрані з цих парковок, надходитимуть до міського бюджету.

Сервіс має інтерфейс, який можна налаштувати для отримання даних про стан паркування: адресу, державний номерний знак транспорту і час, до якого можна паркуватися. Система дозволить онлайн контролювати оплату послуг та дотримання правил дорожнього руху.

Який штраф чекає на порушників

За порушення правил паркування або за нездійснену оплату можна отримати штраф у розмірі 340 гривень. Це стосується не тільки нових майданчиків, а й всього міста.

Нагадаємо, Одеський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, визнавши протиправним рішення одеського виконкому про встановлення тарифів на паркування у місті.