В Одессе может появиться новая муниципальная парковка: где именно
В Приморском районе Одессы может появиться новая платная стоянка. Зону для парковки хотят сделать на улице Бернардацци.
Об этом Новини.LIVE узнали с заседания исполкома Одесского городского совета.
По информации депутатов, новая платная муниципальная паркплощадка будет рассчитана на 14 мест и расположена на площади 203,5 метра квадратных.
Окончательное решение на этот счет должны принять депутаты на заседании сессии Одесского городского совета.
Отметим, что очередная сессия горсовета намечена на 3 мая.
Сколько стоит парковка
За час парковки нужно заплатить 20 гривен. На парковочных знаках также информируют о том, что бесплатно оставить автомобиль можно с 18:00 до 09:00.
Диджитализация парковки должна вытеснить с одесских дорог людей в ярких жилетах, взимающих деньги с автомобилистов. Контроль соблюдения правил ложится на парковочных инспекторов. Все деньги, собранные с этих парковок, будут поступать в городской бюджет.
Сервис имеет интерфейс, который можно настроить для получения данных о состоянии парковки: адрес, государственный номерной знак транспорта и время парковки. Система позволит онлайн контролировать оплату услуг и соблюдение правил дорожного движения.
Какой штраф ждет нарушителей
За нарушение правил парковки или за невыполненную оплату можно получить штраф в размере 340 гривен. Это касается не только новых площадок, но и всего города.
Напомним, Одесский окружной административный суд принял решение, признав противоправным решение одесского исполкома об установлении тарифов на парковку в городе.