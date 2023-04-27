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В Одессе может появиться новая муниципальная парковка: где именно

27 апреля 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе может появиться новая муниципальная парковка
Парковка знак в центре города. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Приморском районе Одессы может появиться новая платная стоянка. Зону для парковки хотят сделать на улице Бернардацци.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания исполкома Одесского городского совета.

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По информации депутатов, новая платная муниципальная паркплощадка будет рассчитана на 14 мест и расположена на площади 203,5 метра квадратных.

Окончательное решение на этот счет должны принять депутаты на заседании сессии Одесского городского совета.

Отметим, что очередная сессия горсовета намечена на 3 мая.

Сколько стоит парковка

За час парковки нужно заплатить 20 гривен. На парковочных знаках также информируют о том, что бесплатно оставить автомобиль можно с 18:00 до 09:00.

Диджитализация парковки должна вытеснить с одесских дорог людей в ярких жилетах, взимающих деньги с автомобилистов. Контроль соблюдения правил ложится на парковочных инспекторов. Все деньги, собранные с этих парковок, будут поступать в городской бюджет.

Сервис имеет интерфейс, который можно настроить для получения данных о состоянии парковки: адрес, государственный номерной знак транспорта и время парковки. Система позволит онлайн контролировать оплату услуг и соблюдение правил дорожного движения.

Какой штраф ждет нарушителей

За нарушение правил парковки или за невыполненную оплату можно получить штраф в размере 340 гривен. Это касается не только новых площадок, но и всего города.

Напомним, Одесский окружной административный суд принял решение, признав противоправным решение одесского исполкома об установлении тарифов на парковку в городе.

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