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В Одессе на улице Краснова появится новая парковка

26 октября 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе на улице Краснова появится новая парковка
Парковка машин. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе планируется построить новый паркинг на улице Краснова. Соответствующее предложение было поддержано депутатами горсовета.

Об этом сообщили в Центре публичных расследований.

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Речь идет об участке площадью в гектар на Краснова, 4б. А будет принадлежать ООО "Экател Авто", которое занимается строительством и обслуживанием паркингов.

Что известно об участке земли

Отметим, что на участке, где планируется разместить зону по обслуживанию паркингов, ранее было еврейское кладбище. Однако представитель ООО "Экател авто" Сергей Богатырев отметил, что Институт археологии НАН Украины сделал 15 шурфов, результаты исследования показали, что там нет захоронений: "Вывод об отсутствии культурных ценностей и захоронений четкий и однозначный". Именно поэтому застройка земли не является нарушением.

Напомним, депутаты Одесского городского совета согласовали увеличение количества площадок для платной парковки в городе. Коммунальное предприятие "Одестранспарксервис" назначено оператором 12 новых площадок, которые прилагаются к уже утвержденному списку. Дополнительные 12 зон для парковки позволили увеличить платное пространство на 321 машиноместо. Это должно было привести к дополнительному поступлению в бюджет города более 165 тысяч гривен ежемесячно.

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