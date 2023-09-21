В Одесі планують розширити зони для паркування авто

Припарковані авто. Фото: Новини.LIVE / Юлія Браславська

Міська рада Одеси розгляне питання про розширення паркувального простору на майбутній сесії, яка відбудеться 27 вересня. Планується виділити ще 225 місць для паркування.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Комунальному підприємству "Одестранспарксервіс" планують передати в управління 7 додаткових майданчиків. Вони розташовані в центральній частині міста.

Геннадій Труханов. Фото: Одеська міська рада

"Запровадження додаткових майданчиків для платного паркування дозволить збільшити перерахування до бюджету Одеської міської територіальної громади за збір за місця для паркування транспортних засобів на понад 110 тисяч гривень щомісячно", — сказав Геннадій Труханов.

За підсумками першого півріччя поточного року до бюджету Одеси було перераховано майже 1,9 мільйона гривень від оплати за паркування. З цієї суми, понад 424 тисячі гривень надійшли після введення додаткових майданчиків, що означає, що цей крок вже призвів до значного збільшення доходів.

Крім того, з початку року до бюджету міста надійшло понад 24 мільйони гривень від сплати штрафів.

Вартість паркування

В Одесі встановили тариф на паркування. Від так автовласники матимуть змогу заплатити у три різних способи: погодинно, за місяць та за рік. Від так вартість паркування коштуватиме 20 гривень за годину. Тим часом в місті діятимуть абонементи на місяць та рік, їх вартість становитиме 2 та 22 тисячі гривень відповідно.

Нагадаємо, депутати Одеської міської ради погодили збільшення кількості майданчиків для платного паркування в місті. Комунальне підприємство "Одестранспарксервіс" призначено оператором 12 нових майданчиків, що додаються до вже затвердженого списку. Додаткові 12 зон для паркування дозволили збільшити платний простір на 321 машиномісце. Це мало призвести до додаткового надходження до бюджету міста понад 165 тисяч гривень щомісяця.