В Одессе планируют расширить зоны для парковки авто

Припаркованные автомобили. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская

Городской совет Одессы рассмотрит вопрос о расширении парковочного пространства на предстоящей сессии, которая состоится 27 сентября. Планируется выделить еще 225 парковочных мест.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Коммунальному предприятию "Одестранспарксервис" планируют передать в управление 7 дополнительных площадок. Они расположены в центральной части города.

Геннадий Труханов. Фото: Одесский городской совет

"Введение дополнительных площадок для платной парковки позволит увеличить перечисление в бюджет Одесского городского территориального общества за сбор за места для парковки транспортных средств более чем на 110 тысяч гривен ежемесячно", — сказал Геннадий Труханов.

По итогам первого полугодия текущего года в бюджет Одессы было перечислено около 1,9 миллиона гривен от оплаты за парковку. Из этой суммы более 424 тысяч гривен поступили после введения дополнительных площадок, что означает, что этот шаг уже привел к значительному увеличению доходов.

Кроме того, с начала года в бюджет города поступило более 24 миллионов гривен от уплаты штрафов.

Стоимость парковки

В Одессе установили тариф на парковку. Так автовладельцы смогут заплатить в три разных способа: почасово, за месяц и за год. Так стоимость парковки будет стоить 20 гривен в час. Тем временем в городе будут действовать абонементы в месяц и год, их стоимость составит 2 и 22 тысяч гривен соответственно.

Напомним, депутаты Одесского городского совета согласовали увеличение количества площадок для платной парковки в городе. Коммунальное предприятие "Одестранспарксервис" назначено оператором 12 новых площадок, которые прилагаются к уже утвержденному списку. Дополнительные 12 зон для парковки позволили увеличить платное пространство на 321 машиноместо. Это должно было привести к дополнительному поступлению в бюджет города более 165 тысяч гривен ежемесячно.