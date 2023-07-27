В Одесі затвердили тарифи на паркування авто

Паркомат в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі встановили тариф на паркування. Від так автовласники матимуть змогу заплатити у три різних способи: погодинно, за місяць та за рік.

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

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Тариф на паркування в Одесі

Від так вартість паркування коштуватиме 20 гривень за годину. Тим часом в місті діятимуть абонементи на місяць та рік, їх вартість становитиме 2 та 22 тисячі гривень відповідно.

"Сьогодні цим рішенням ми повертаємо, те чого одеситів намагалась позбавити паркувальна мафія. А саме, законного способу оплатити за послугу. Коли кошти надходять в бюджет міста вони спрямовуються на ремонт доріг, розширення паркувального простору, нанесенню розмітки, встановленню світлофорів. Тариф залишається тим же 20 грн/год. Ця цифра є економічно обґрунтованою та відповідає рівню тарифів встановлених в інших містах", — зазначив Геннадій Труханов.

Мер Одеси додав, що через скасування судом попереднього рішення міський бюджет недоотримав майже 750 тисяч гривень. Натомість на вулицю знову повернулися "жилеточники".

Нагадаємо, депутати Одеської міської ради погодили збільшення кількості майданчиків для платного паркування в місті. Комунальне підприємство "Одестранспарксервіс" призначено оператором 12 нових майданчиків, що додаються до вже затвердженого списку. Додаткові 12 зон для паркування дозволили збільшити платний простір на 321 машиномісце. Це мало призвести до додаткового надходження до бюджету міста понад 165 тисяч гривень щомісяця.