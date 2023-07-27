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В Одессе утвердили тарифы на парковку авто

27 июля 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе утвердили тарифы на парковку авто
Паркомат в Одессе. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе установили тариф на парковку. Так автовладельцы смогут заплатить в три разных способа: почасово, за месяц и за год.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Так стоимость парковки будет стоить 20 гривен в час. Тем временем в городе будут действовать абонементы в месяц и год, их стоимость составит 2 и 22 тысяч гривен соответственно.

"Сегодня этим решением мы возвращаем, то чего одесситов пыталась лишить парковочная мафия. А именно, законного способа оплатить услугу. Когда средства поступают в бюджет города они направляются на ремонт дорог, расширение парковочного пространства, нанесение разметки, установку светофоров. Тариф остается тем же 20 грн/час. Эта цифра является экономически обоснованной и соответствует уровню тарифов, установленных в других городах", — отметил Геннадий Труханов.

Мэр Одессы добавил, что из-за отмены судом предыдущего решения городской бюджет недополучил почти 750 тысяч гривен. На улицу снова вернулись "жилеточники".

Напомним, депутаты Одесского городского совета согласовали увеличение количества площадок для платной парковки в городе. Коммунальное предприятие "Одестранспарксервис" назначено оператором 12 новых площадок, которые прилагаются к уже утвержденному списку. Дополнительные 12 зон для парковки позволили увеличить платное пространство на 321 машиноместо. Это должно было привести к дополнительному поступлению в бюджет города более 165 тысяч гривен ежемесячно.

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