Труханов закликав одеситів не давати грошей "паркувальній мафії"

Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: google.com

Нещодавно в Одесі суд скасував тарифи на паркування, які були ухвалені минулого року. Після цього одразу з’явились чорні паркувальники в жилетках. Місцева влада закликала не платити "паркувальній мафії".

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Труханов заявив, що минулого року в Одесі вперше запустили муніципальне платне паркування для впорядкування паркувального простору в місті та збільшення міського бюджету. Проте нещодавно суд скасував тарифи на паркування, які були ухвалені раніше.

"Мені дуже прикро, що через рішення судів ми можемо отримати прецедент, коли на вулиці міста повернуться люди у яскравих жилетках, без знаків муніципалітету, і будуть збирати гроші собі у кишеню. А різні органи будуть казати, що нічого не можуть із цим зробити. Наразі ми готуємо касаційну скаргу на рішення апеляційного адміністративного суду", — заявив мер Одеси.

Він закликав одеситів боротись з "паркувальною мафією" та ні в якому разі не платити незрозумілим людям у яскравих жилетах, які вимагають плату за парковку, оскільки це — незаконно.

Нагадаємо, 3 травня депутати Одеської міської ради погодили збільшення кількості майданчиків для платного паркування в місті. Комунальне підприємство "Одестранспарксервіс" призначено оператором 12 нових майданчиків, що додаються до вже затвердженого списку. Додаткові 12 зон для паркування дозволили збільшити платний простір на 321 машиномісце. Це мало призвести до додаткового надходження до бюджету міста понад 165 тисяч гривень щомісяця.