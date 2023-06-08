Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Труханов закликав одеситів не давати грошей "паркувальній мафії" arrow

Труханов закликав одеситів не давати грошей "паркувальній мафії"

8 червня 2023 23:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Труханов закликав одеситів не давати грошей "паркувальній мафії"
Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавно в Одесі суд скасував тарифи на паркування, які були ухвалені минулого року. Після цього одразу з’явились чорні паркувальники в жилетках. Місцева влада закликала не платити "паркувальній мафії".

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов

Читайте також:

"Паркувальна мафія" в Одесі

Труханов заявив, що минулого року в Одесі вперше  запустили муніципальне платне паркування для впорядкування паркувального простору в місті та збільшення міського бюджету. Проте нещодавно суд скасував тарифи на паркування, які були ухвалені раніше. 

"Мені дуже прикро, що через рішення судів ми можемо отримати прецедент, коли на вулиці міста повернуться люди у яскравих жилетках, без знаків муніципалітету, і будуть збирати гроші собі у кишеню. А різні органи будуть казати, що нічого не можуть із цим зробити. Наразі ми готуємо касаційну скаргу на рішення апеляційного адміністративного суду", — заявив мер Одеси. 

Він закликав одеситів боротись з "паркувальною мафією" та ні в якому разі не платити незрозумілим людям у яскравих жилетах, які вимагають плату за парковку, оскільки це — незаконно. 

Нагадаємо, 3 травня депутати Одеської міської ради погодили збільшення кількості майданчиків для платного паркування в місті. Комунальне підприємство "Одестранспарксервіс" призначено оператором 12 нових майданчиків, що додаються до вже затвердженого списку. Додаткові 12 зон для паркування дозволили збільшити платний простір на 321 машиномісце. Це мало призвести до додаткового надходження до бюджету міста понад 165 тисяч гривень щомісяця.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Волонтери Фонду Вадима Столара доставили на Херсонщину воду та продукти

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB