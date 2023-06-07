В Одесі розробляють нові тарифи за паркування авто: подробиці

Паркувальний майданчик в Одесі. Фото: Петро Обухов / facebook

Суд скасував тарифи на паркування, які були ухвалені минулого року рішенням виконавчого комітету. Йдеться про встановлення ціни за годину у розмірі 20 гривень.

Про це повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

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"Очевидно, комусь не до вподоби прозора система, при якій всі доходи від паркування йдуть в бюджет. І одразу з’явились чорні паркувальники в жилетках. В котрий раз нагадую, що це — шахраї. Не платить їм. Зараз міська влада розробляє нове рішення про тарифи. У чорних паркувальників нічого не вийшло в Києві та Дніпрі. Нічого не вийде й в Одесі", — зазначив Петро Обухов.

За годину паркування потрібно було заплатити 20 гривень. Також діяли місячні та річні абонементи на паркування автівки в центральній частині міста. На паркувальних знаках також інформують про те, що безплатно залишити автівку можна з 18:00 до 09:00.

Диджиталізація паркування мала витиснути з одеських доріг людей в яскравих жилетах, які стягують гроші з автомобілістів. Контроль за дотриманням правил лягає на паркувальних інспекторів. Всі гроші, зібрані з цих парковок, мають надходити до міського бюджету.

Який штраф чекає на порушників

За порушення правил паркування або за нездійснену оплату можна отримати штраф у розмірі 340 гривень. Це стосується не тільки нових майданчиків, а й всього міста.

Нагадаємо, 3 травня депутати Одеської міської ради погодили збільшення кількості майданчиків для платного паркування в місті. Комунальне підприємство "Одестранспарксервіс" призначено оператором 12 нових майданчиків, що додаються до вже затвердженого списку. Додаткові 12 зон для паркування дозволили збільшити платний простір на 321 машиномісце. Це мало призвести до додаткового надходження до бюджету міста понад 165 тисяч гривень щомісяця.