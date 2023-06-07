Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі розробляють нові тарифи за паркування авто: подробиці arrow

В Одесі розробляють нові тарифи за паркування авто: подробиці

7 червня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі розробляють нові тарифи за паркування авто: подробиці
Паркувальний майданчик в Одесі. Фото: Петро Обухов / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Суд скасував тарифи на паркування, які були ухвалені минулого року рішенням виконавчого комітету. Йдеться про встановлення ціни за годину у розмірі 20 гривень.

Про це повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов. 

Читайте також:

"Очевидно, комусь не до вподоби прозора система, при якій всі доходи від паркування йдуть в бюджет. І одразу з’явились чорні паркувальники в жилетках. В котрий раз нагадую, що це — шахраї. Не платить їм. Зараз міська влада розробляє нове рішення про тарифи. У чорних паркувальників нічого не вийшло в Києві та Дніпрі. Нічого не вийде й в Одесі", — зазначив Петро Обухов.

За годину паркування потрібно було заплатити 20 гривень. Також діяли місячні та річні абонементи на паркування автівки в центральній частині міста.  На паркувальних знаках також інформують про те, що безплатно залишити автівку можна з 18:00 до 09:00.

Диджиталізація паркування мала витиснути з одеських доріг людей в яскравих жилетах, які стягують гроші з автомобілістів. Контроль за дотриманням правил лягає на паркувальних інспекторів. Всі гроші, зібрані з цих парковок, мають надходити до міського бюджету.

Який штраф чекає на порушників

За порушення правил паркування або за нездійснену оплату можна отримати штраф у розмірі 340 гривень. Це стосується не тільки нових майданчиків, а й всього міста.

Нагадаємо, 3 травня депутати Одеської міської ради погодили збільшення кількості майданчиків для платного паркування в місті. Комунальне підприємство "Одестранспарксервіс" призначено оператором 12 нових майданчиків, що додаються до вже затвердженого списку. Додаткові 12 зон для паркування дозволили збільшити платний простір на 321 машиномісце. Це мало призвести до додаткового надходження до бюджету міста понад 165 тисяч гривень щомісяця.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB