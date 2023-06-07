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В Одессе разрабатывают новые тарифы за парковку авто: подробности

7 июня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе разрабатывают новые тарифы за парковку авто: подробности
Парковка в Одессе. Фото: Петр Обухов / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Суд отменил тарифы на парковку, которые были приняты в прошлом году решением исполнительного комитета. Речь идет об установлении цены в час в размере 20 гривен.

Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

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"Очевидно, кому-то не нравится прозрачная система, при которой все доходы от парковки идут в бюджет. И сразу появились черные парковщики в жилетах. В который раз напоминаю, что это — мошенники. Не платит им. Сейчас городские власти разрабатывают новое решение о тарифы. У черных парковщиков ничего не получилось в Киеве и Днепре. Ничего не получится и в Одессе", — отметил Петр Обухов.

За час парковки нужно было заплатить 20 гривен. Также действовали месячные и годовые абонементы на парковку автомобиля в центральной части города. На парковочных знаках также информируют о том, что бесплатно оставить автомобиль можно с 18:00 до 09:00.

Диджитализация парковки должна была вытеснить с одесских дорог людей в ярких жилетах, взимающих деньги с автомобилистов. Контроль соблюдения правил ложится на парковочных инспекторов. Все деньги, собранные с этих парковок, должны поступать в городской бюджет.

Какой штраф ждет нарушителей

За нарушение правил парковки или за невыполненную оплату можно получить штраф в размере 340 гривен. Это касается не только новых площадок, но и всего города.

Напомним, 3 мая депутаты Одесского городского совета согласовали увеличение количества площадок для платной парковки в городе. Коммунальное предприятие "Одестранспарксервис" назначено оператором 12 новых площадок, которые прилагаются к уже утвержденному списку. Дополнительные 12 зон для парковки позволили увеличить платное пространство на 321 машиноместо. Это должно было привести к дополнительному поступлению в бюджет города более 165 тысяч гривен ежемесячно.

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