Труханов призвал одесситов не давать денег "парковочной мафии"

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: google.com

Недавно в Одессе суд отменил тарифы на парковку, принятые в прошлом году. После этого сразу появились черные парковщики в жилетах. Местные власти призвали не платить "парковочной мафии".

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Труханов заявил, что в прошлом году в Одессе впервые запустили муниципальную платную парковку для приведения в порядок парковочного пространства в городе и увеличения городского бюджета. Однако недавно суд отменил ранее принятые тарифы на парковку.

"Мне очень досадно, что по решению судов мы можем получить прецедент, когда на улице города вернутся люди в ярких жилетах, без знаков муниципалитета, и будут собирать деньги себе в карман. А разные органы будут говорить, что ничего не могут с этим поделать. Мы готовим кассационную жалобу на решение апелляционного административного суда", — заявил мэр Одессы.

Он призвал одесситов бороться с "парковочной мафией" и ни в коем случае не платить непонятным людям в ярких жилетах, требующих плату за парковку, поскольку это незаконно.

Напомним, 3 мая депутаты Одесского городского совета согласовали увеличение количества площадок для платной парковки в городе. Коммунальное предприятие "Одестранспарксервис" назначено оператором 12 новых площадок, которые прилагаются к уже утвержденному списку. Дополнительные 12 зон для парковки позволили увеличить платное пространство на 321 машиноместо. Это должно было привести к дополнительному поступлению в бюджет города более 165 тысяч гривен ежемесячно.