Одеська мерія хоче витратити понад 160 мільйонів на ремонт проїзду

Одеська мерія витратить 160 мільйонів гривень на ремонт дороги
В Одесі хочуть витратити понад 160 мільйонів гривень на ремонт проїзду. Йдеться про ділянку від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, замовником робіт виступило Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
Деталі тендеру
В системі електронних закупівель Prozorro зазначається, що до 31 грудня 2024 року проведуть капітальний ремонт проїзду від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги за понад 160 млн грн.
Що планують зробити
Згідно з проєктом, площа покриття, що підлягає капітальному ремонту, становить понад 16 тис. м². Підрядник повинен:
- зняти старе покриття;
- укласти піщано-щебеневу основу;
- закатати все в новий асфальт;
- облаштувати тротуари;
- зробити освітлення;
- поставити дорожні знаки;
- зміцнити узбіччя.
Початок аукціону з тендеру призначено на 6 листопада.
Інші тендери в Одесі
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Додамо, що в Одеській області в селі Йосипівка збираються побудувати амбулаторію групової практики на 1-2 лікарів. На зведення її хочуть витратити понад 30 млн грн.
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