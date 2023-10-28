Одеська мерія хоче витратити понад 160 мільйонів на ремонт проїзду

Ділянка від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги. Фото: скриншот Google Earth

В Одесі хочуть витратити понад 160 мільйонів гривень на ремонт проїзду. Йдеться про ділянку від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, замовником робіт виступило Управління капітального будівництва Одеської міської ради.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Деталі тендеру

В системі електронних закупівель Prozorro зазначається, що до 31 грудня 2024 року проведуть капітальний ремонт проїзду від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги за понад 160 млн грн.

Що планують зробити

Згідно з проєктом, площа покриття, що підлягає капітальному ремонту, становить понад 16 тис. м². Підрядник повинен:

зняти старе покриття;

укласти піщано-щебеневу основу;

закатати все в новий асфальт;

облаштувати тротуари;

зробити освітлення;

поставити дорожні знаки;

зміцнити узбіччя.

Початок аукціону з тендеру призначено на 6 листопада.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.

Додамо, що в Одеській області в селі Йосипівка збираються побудувати амбулаторію групової практики на 1-2 лікарів. На зведення її хочуть витратити понад 30 млн грн.

Також ми писали, в Одесі планують побудувати новий дитячий садок за майже 144 мільйони гривень. Попередньо йдеться, що дошкільний заклад має з'явитися у Хаджибейському районі на вулиці Пестеля.