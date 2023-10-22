Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области в селе построят амбулаторию за более чем 30 миллионов arrow

В Одесской области в селе построят амбулаторию за более чем 30 миллионов

22 октября 2023 18:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области в селе построят амбулаторию за более 30 миллионов гривен
Сельская больница. Фото иллюстративное. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области в селе Йосиповка собираются построить амбулаторию групповой практики на 1-2 врачей. На строительство хотят потратить более 30 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:
Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Детали тендера

Заказчиком выступил Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации. Тендер был объявлен 20 октября, а заявки будут приниматься до 28 октября 2023 года. Кроме амбулатории, также хотят построить жилье врачам.

Отметим, что село Йосиповка входит в состав Маяковской сельской громады Одесского района Одесской области. Население села составляет менее 1 500 человек. Важно отметить, что в селе уже существует амбулатория, расположенная по адресу ул. Софиевская, 77. Информация об этом опубликована на сайте Маяковского сельского совета.

Через указанное село проходит часть трассы М-15 Одесса-Рени. Недавно была информация от Службы автомобильных дорог, что в этом селе будут строить подземный переход, которым можно будет добраться до учебного заведения. Здесь тоже решили не размениваться по мелочам и объявить его стоимость более чем в 50 млн грн. Дата завершения работ — конец 2024 года.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн. грн.

Добавим, Одесская волонтер Екатерина Ножевникова возмутилась тендерами, которые проводят во время войны. Особо руководительница благотворительного фонда "Корпорация Монстров" обратила внимание на ремонт суда в Одессе за 106 млн грн. Свое мнение относительно "нужных" расходов из бюджета волонтер выложила у себя на странице в Facebook.

Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать учебное заведение на почти 97 миллионов. Речь идет о 56 лицее, расположенном в Приморском районе на улице Тенистой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме