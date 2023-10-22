В Одесской области в селе построят амбулаторию за более 30 миллионов гривен

Сельская больница. Фото иллюстративное. Фото: УНИАН

В Одесской области в селе Йосиповка собираются построить амбулаторию групповой практики на 1-2 врачей. На строительство хотят потратить более 30 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Детали тендера

Заказчиком выступил Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации. Тендер был объявлен 20 октября, а заявки будут приниматься до 28 октября 2023 года. Кроме амбулатории, также хотят построить жилье врачам.

Отметим, что село Йосиповка входит в состав Маяковской сельской громады Одесского района Одесской области. Население села составляет менее 1 500 человек. Важно отметить, что в селе уже существует амбулатория, расположенная по адресу ул. Софиевская, 77. Информация об этом опубликована на сайте Маяковского сельского совета.

Через указанное село проходит часть трассы М-15 Одесса-Рени. Недавно была информация от Службы автомобильных дорог, что в этом селе будут строить подземный переход, которым можно будет добраться до учебного заведения. Здесь тоже решили не размениваться по мелочам и объявить его стоимость более чем в 50 млн грн. Дата завершения работ — конец 2024 года.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн. грн.

Добавим, Одесская волонтер Екатерина Ножевникова возмутилась тендерами, которые проводят во время войны. Особо руководительница благотворительного фонда "Корпорация Монстров" обратила внимание на ремонт суда в Одессе за 106 млн грн. Свое мнение относительно "нужных" расходов из бюджета волонтер выложила у себя на странице в Facebook.

Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать учебное заведение на почти 97 миллионов. Речь идет о 56 лицее, расположенном в Приморском районе на улице Тенистой.