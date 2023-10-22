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В Одесі побудують дитячий садок вартістю 144 мільйони гривень

22 жовтня 2023 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі побудують дитячий садок вартістю 144 мільйони гривень
Діти граються з вихователькою. Фото ілюстративне. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі побудують дитячий садок із залученням державних субвенцій. Відомо, що виховний заклад зведуть у Хаджибейському районі у провулку Пестеля, 4.

Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.

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"Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 року № 534-р з державного бюджету виділено субвенцію бюджету Одеської міської територіальної громади на 2023 рік на реалізацію проєкту з будівництва дитячого садка у провулку Пестеля, 4 у м. Одесі", — йдеться у повідомленні. 

Сума субвенції з державного бюджету складає 70 тис. грн, а бюджет Одеської міської громади передбачає співфінансування проєкту на рівні 7 600 грн.
Зазначимо, що ці кошти становлять лише 0,05% від усієї запланованої на будівництво суми – 144 мільйони грн. 

Деталі проєкту

Проєкт передбачає будівництво двоповерхової будівлі дитячого садка на 110 місць. Важливою особливістю є створення зручностей для маломобільних груп населення. Також у закладі планують облаштування захисної споруди з місткістю 150 осіб.

Черги у дитячі садки Одеси 

У міськраді наголосили, що будівництво закладу дасть можливість зменшити завантаженість наявних дитячих садків у цьому мікрорайоні, який переважно забудовано новими багатоповерховими будинками. Найближчий до цього запроєктованого садочка – дитячий садочок по вул. Парковій. У черзі до нього наразі перебуває 170 дітей. В цілому у Хаджибейському районі міста черга в дитячі садочки становить близько 300 дітей у віці до 6 років. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі планують побудувати новий дитячий садок за майже 144 мільйони гривень. Попередньо йдеться, що дошкільний заклад має з'явитися у Хаджибейському районі на вулиці Пестеля.

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