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В Одессе построят детский сад стоимостью 144 миллиона гривен

22 октября 2023 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе построят детский сад стоимостью 144 миллиона гривен
Дети играют с воспитательницей. Фото иллюстративное. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе будет построен детский сад с привлечением государственных субвенций. Известно, что воспитательное учреждение построят в Хаджибейском районе в переулке Пестеля, 4.

Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета.

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"Распоряжением Кабинета Министров Украины от 16.06.2023 года № 534-р из государственного бюджета выделена субвенция бюджета Одесской городской территориальной громады на 2023 год на реализацию проекта по строительству детского сада в переулке Пестеля, 4 в г. Одессе", — говорится в сообщении.

Сумма субвенции из государственного бюджета составляет 70 тыс. грн., а бюджет Одесской городской общины предусматривает софинансирование проекта на уровне
7 600 грн.
Отметим, что эти средства составляют всего 0,05% от всей запланированной на строительство суммы — 144 миллиона грн.

Детали проекта

Проект предусматривает строительство двухэтажного здания детского сада на 110 мест. Важной особенностью является создание удобств для маломобильных групп населения. Также в заведении планируется обустройство защитного сооружения вместимостью 150 человек.

Очереди в детские сады Одессы

В горсовете отметили, что строительство учреждения позволит уменьшить загруженность имеющихся детских садов в этом микрорайоне, который преимущественно застроен новыми многоэтажными домами. Ближайший к этому запроектированному саду – детский сад по ул. Парковой. В очереди к нему находится 170 детей. В целом в Хаджибейском районе города очередь в детские сады составляет около 300 детей в возрасте до 6 лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе планируют построить новый детский сад почти за 144 миллиона гривен. Предварительно говорится, что дошкольное учреждение должно появиться в Хаджибейском районе по улице Пестеля.

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