На Одещині в селі побудують амбулаторію за понад 30 мільйонів гривень

Сільська лікарня. Фото ілюстративне. Фото: УНІАН

В Одеській області в селі Йосипівка збираються побудувати амбулаторію групової практики на 1-2 лікарі. На зведення її хочуть витратити понад 30 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Деталі тендера

Замовником виступив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації.

Тендер був оголошений 20 жовтня, а заявки прийматимуться до 28 жовтня 2023 року. Окрім амбулаторії також хочуть побудувати житло лікарям.

Зазначимо, що село Йосипівка входить до складу Маяківської сільської громади Одеського району Одеської області. Населення села становить менш як 1 500 осіб. Важливо відзначити, що в селі вже існує амбулаторія, розташована за адресою вул. Софіївська, 77. Інформація про це опублікована на сайті Маяківської сільської ради.

Через указане село проходить частина траси М-15 Одеса-Рені. Нещодавно була інформація від Служби автомобільних доріг, що в цьому селі будуватимуть підземний перехід, яким можна буде діставатися до навчального закладу. Тут теж вирішили не розмінюватися на дрібне та оголосити його вартість у понад 50 млн грн. Дата завершення робіт — кінець 2024 року.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.

Додамо, Одеська волонтерка Катерина Ножевнікова обурилася тендерами, які проводять під час війни. Особливо керівниця благодійного фонду "Корпорація Монстрів" звернула увагу на ремонт суду в Одесі за 106 млн грн. Свої думки щодо "потрібних" витрат з бюджету волонтерка виклала у себе на сторінці у Facebook.

Також ми писали, що в Одесі планують відремонтувати навчальний заклад за майже 97 мільйонів. Йдеться про 56 ліцей, який розташований у Приморському районі на вулиці Тінистій.