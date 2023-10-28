Одесская мэрия хочет потратить более 160 миллионов на ремонт проезда

Участок от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги. Фото: скриншот Google Earth

В Одессе хотят потратить более 160 миллионов гривен на ремонт проезда. Речь идет об участке от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги.

Об этом Новости.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком работ выступило Управление капитального строительства Одесского городского совета.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Детали тендера

В системе электронных закупок Prozorro отмечается, что до 31 декабря 2024 года проведут капитальный ремонт проезда от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги за 160 млн грн.

Что планируют сделать

Согласно проекту, площадь покрытия, подлежащего капитальному ремонту, составляет более 16 тыс. кв. м. Подрядчик должен:

снять старое покрытие;

уложить песчано-щебеночное основание;

закатать все в новый асфальт;

обустроить тротуары;

сделать освещение;

поставить дорожные знаки;

укрепить обочину.

Начало аукциона по тендеру намечено на 6 ноября.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн грн.

Добавим, что в Одесской области в селе Йосиповка собираются построить амбулаторию групповой практики на 1-2 врачей. На строительство ее хотят потратить более 30 млн грн.

Также мы писали, что в Одессе планируют построить новый детский сад за почти 144 миллиона гривен. Предварительно говорится, что дошкольное учреждение должно появиться в Хаджибейском районе по улице Пестеля.