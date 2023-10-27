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У центрі Одеси до кінця року перекриють рух транспорту — де саме

27 жовтня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У центрі Одеси до кінця року перекриють рух транспорту
Ремонтні роботи на Деволанівському узвозі. Фото: Суспільне
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Приморському районі Одеси перекриють рух до кінця року у зв'язку з проведенням капітального ремонту на дорогах. Йдеться про ділянку Деволанівського узвозу.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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Зазначимо, що планують завершити ремонтні роботи до 31 грудня 2023 року включно.

Що відомо про реконструкцію дороги

Проєкт капремонту Деволанівського узвозу було розроблено у 2019 році. Він передбачає оновлення систем водопроводу, водовідведення та каналізації; встановлення зовнішнього освітлення, заміну електричних мереж та мереж зв'язку; будівництво тротуарів та дорожнього полотна. Роботи було розпочато у 2021 році.

Вартість ремонту

На одне з найпроблемніших місць в Одесі виділили понад 60 млн гривень. Його в місті називають "одеською канавою", адже це одна з найбільш зруйнованих вулиць у центрі міста, але не від дій окупанта, а бездіяльності влади та власників будівель.

Нагадаємо, в Одесі планують відремонтувати магістралі у Пересипському районі. Йдеться про дорожнє покриття на проспекті Добровольського, вулицях Заболотного та Палія.

Також ми писали, що в Одесі відбулася реорганізація дорожнього простору. На Миколаївській дорозі, що у Пересипському районі, збільшили кількість смуг для автомобілів та створили окрему для міського транспорту.  

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