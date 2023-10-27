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В центре Одессы до конца года перекроют движение транспорта — где именно

27 октября 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В центре Одессы до конца года перекроют движение транспорта
Ремонтные работы на Деволановском спуске. Фото: Суспильне
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Приморском районе Одессы будет закрыто движение до конца года в связи с проведением капитального ремонта на дорогах. Речь идет о участке Деволановского спуска.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Отметим, что планируется завершить ремонтные работы до 31 декабря 2023 года включительно.

Что известно о реконструкции дороги

Проект капремонта Деволановского спуска был разработан в 2019 году. Он предполагает обновление систем водопровода, водоотвода и канализации; установку наружного освещения, замену электрических сетей и сетей связи; строительство тротуаров и дорожного холста. Работы были начаты в 2021 году.

Стоимость ремонта

На одно из самых проблемных мест в Одессе было выделено более 60 млн гривен. Его в городе называют "одесской канавой", ведь это одна из самых разрушенных улиц в центре города, но не от действий оккупанта, а бездействия власти и владельцев зданий.

Напомним, в Одессе планируется отремонтировать магистрали в Пересыпском районе. Речь идет о дорожном покрытии на проспекте Добровольского, улицах Заболотного и Палия.

Также мы писали, что в Одессе прошла реорганизация дорожного пространства. На Николаевской дороге в Пересыпском районе увеличили количество полос для автомобилей и создали отдельную для городского транспорта.

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