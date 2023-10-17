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В Одесі відремонтують найбільш завантажені дорожні магістралі: подробиці

17 жовтня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі відремонтують найбільш завантажені дорожні магістралі
Ремонт доріг в Одесі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують відремонтувати магістралі у Пересипському районі. Йдеться про дорожнє покриття на проспекті Добровольського, вулицях Заболотного та Палія.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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За інформацією мерії, після початку "зернової угоди" саме на цих дорогах збільшився трафік великовантажного транспорту. 

"Цими транспортними артеріями рухається громадський транспорт, власні автомобілі мешканців району, функціонують велосипедні доріжки, проїжджа частина яких перебуває у вкрай незадовільному стані", — йдеться у повідомленні. 

Які дороги ремонтуватимуть

  • проспект Добровольського (від вул. Паустовського до вул. Заболотного);
  • вул. Заболотного та вул. Семена Палія (від Південної дороги до вул. Заболотного).

Нагадаємо, в Одесі відбулася реорганізація дорожнього простору. На Миколаївській дорозі, що у Пересипському районі, збільшили кількість смуг для автомобілів та створили окрему для міського транспорту.  

Додамо, що сьогодні, 17 жовтня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнено рух транспорту.

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