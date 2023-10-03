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Реорганізація руху: в Одесі оновили дорожню розмітку

3 жовтня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі оновили дорожню розмітку
Схема руху на Миколаївській дорозі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі відбулася реорганізація дорожнього простору. На Миколаївській дорозі, що у Пересипському районі, збільшили кількість смуг для автомобілів та створили окрему для міського транспорту.  

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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"Ми отримали шість смуг замість п’яти, що дозволить підвищити рівень безпеки дорожнього руху та пропускну здатність", — сказав мер Геннадій Труханов.

Рух маршрутного таксі. Фото: Одеська міська рада
Рух автівок на дорозі. Фото: Одеська міська рада

Рух громадського транспорту

Наразі в оновленій схемі з'явилася спеціальна смуга для громадського транспорту. Її поява пришвидшить рух маршрутного таксі та зменшить ймовірність потрапляння у затори. 

У мерії зазначають, що полотно оновили, опираючись на європейські та світові норми, основним пріоритетом міста були пішоходи.

Електробуси в Одесі

В Одесі хочуть закупити електробуси за 13 мільйонів євро. Проєкт фінансується за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку та міського бюджету — 2,6 мільйона євро. Саме на цю суму планується взяти субкредит від Міністерства фінансів України під гарантію Одеської міської ради.

Очікуваний маршрут електробусів буде пролягати від залізничного вокзалу до вулиці Паустовського (ТРЦ "Таврія-В") і становитиме 35,5 км.

Нагадаємо, комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" представило новий трамвай, який оснащений системою кондиціонування не лише кабіни водія, але і салону. Цей інноваційний вагон був створений завдяки капітальним відновлювальним роботам та модернізації старого вагона "Татра Т-3" виробництва 1978 року.

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