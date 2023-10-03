В Одессе обновили дорожную разметку

Схема движения по Николаевской дороге. Фото: Одесский городской совет

В Одессе прошла реорганизация дорожного пространства. На Николаевской дороге, в Пересыпском районе, увеличили количество полос для автомобилей и создали отдельную для городского транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

"Мы получили шесть полос вместо пяти, что позволит повысить уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность", — сказал мэр Геннадий Труханов.

Движение маршрутного такси. Фото: Одесский городской совет

Движение автомобилей на дороге. Фото: Одесский городской совет

Движение общественного транспорта

В обновленной схеме появилась специальная полоса для общественного транспорта. Ее появление ускорит движение маршрутного такси и снизит вероятность попадания в пробки.

В мэрии отмечают, что полотно обновили, основываясь на европейских и мировых нормах, основным приоритетом города были пешеходы.

Электробусы в Одессе

В Одессе хотят закупить электробусы за 13 миллионов евро. Проект финансируется за кредитные средства Европейского инвестиционного банка и городского бюджета — 2,6 миллиона евро. Именно на эту сумму планируется взять субкредит от Министерства финансов под гарантию Одесского городского совета.

Ожидаемый маршрут электробусов будет пролегать от железнодорожного вокзала до улицы Паустовского (ТРЦ "Таврия-В") и составит 35,5 км.

Напомним, коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" представило новый трамвай, оснащенный системой кондиционирования не только кабины водителя, но и салона. Этот инновационный вагон создан благодаря капитальным восстановительным работам и модернизации старого вагона "Татра Т-3" производства 1978 года.